«Я залезла в скорую, увидела своего ребенка. Это было зрелище не для слабонервных»

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Маленький боец. Так смело можно назвать 5-летнего Максима Бардина, вы увидите его на экране очень скоро. Врачи, которые примерно за три месяца провели ему 4 сложные операции, это без учета других серьезных медицинских вмешательств, говорят, через подобное дети редко проходят так стойко.

Не занимать этого качества и маме Максима — Наталье. 21-го мая, в день, когда ее сын отравился химией в их сельском детском саду, она была на работе. О случившемся, по словам женщины, узнала не от руководства дошкольного учреждения, и не от воспитателей, ей позвонили из районной больницы.

Наталья Топорищева, жительница с.Николаевки, Есильский район:

— У вашего ребенка отравления каустиком, состояние очень тяжелое, поэтому как можно быстрее. Я не помню, как вызвала машину, мы со скоростью ветра прилетели в районное отделение, скорая уже как раз собиралась отъезжать. Я залезла в скорую, увидела своего ребенка и чуть не потеряла сознание, это было зрелище не для слабонервных, и вот с того дня у нас начался страшный кошмар.

Наталья рассказала, Максиму не оказали первую медицинскую помощь. С ее слов этого не сделали ни в здравпункте детского сада, ни в ФАПе Николаевки. Помогли врачи районной больницы, которая находится в 60-ти км от села. Там мальчику промыли желудок. Затем были еще 90 км до детской областной, реанимация, операции, постоянный страх. Позже Максим рассказал маме, что с ним случилось.

Наталья Топорищева, жительница с.Николаевки, Есильский район:

— Они занимались в спортзале, естественно, дети набегались, он захотел пить, подошел к воспитателю и попросился в туалет. Она отпустила его одного без присмотра, он сходил в туалет, потом забежал в группу, возле бойлера стояла баночка. Им до этого всегда наливали воду и он подумал, что там вода. А там стояла щелочь, разведенная для мойки раковин, и ,видимо, техничка или нянечка, кто-то оставил. И ребенок думал, что это вода и большим залпом выпил.

Самое серьезное в этой истории — последствия. Будет ли жизнь Максима, такой же, какой она была до случившегося, врачи однозначно говорят — нет. Сейчас время реабилитационного периода, он и покажет, что Максима будет ждать дальше.

Геннадий Беляев, заведующий хирургическим отделением многопрофильной детской областной больницы:

— Ребенок, конечно, остался инвалидом, и говорить о его физической и социальной адаптации еще очень рано. Сформировался рубцовый стеноз пищевода и желудка. Первую помощь мы здесь оказываем, ряд операций, а основную операцию, ежели она понадобится, это заместительная пересадка пищевода толстой кишкой, это выполняется в центре материнства и детства г.Астаны.

На следующий день после этого интервью съёмочная группа МТРК отправилась в Николаевку, чтобы своими глазами увидеть тот самый детский сад, в котором все произошло. Но главное, чего мы хотели больше всего — услышать версию администрации учебного заведения, которое, по словам мамы Максима, нарисовала свою картину случившегося.

Мол, выпил он не разведенную в баночке щелочь, которую почему-то, кто-то оставил в доступном для детей месте, а моющее средство «Утёнок». Заведующая детским садом сейчас в отпуске, от интервью на камеру она отказалась. Переговоры предпочла вести через свою исполняющую обязанности, но затем после 5-го или 6-го звонка все-таки вышла на связь.

Самал Балтабекова, заведующая детским садом «Бөбекжан», с.Николаевка, Есильский район:

— Мы ждем решение суда, в тот день, кто на смене были, это воспитатель, два помощника, я сама по приказу дала строгий выговор. Дальнейшая наша судьба зависит от суда.

Когда он будет, пока не известно. В этом деле по-прежнему вопросом больше, чем ответов. Добраться до истины предстоит стражам порядка.

Сакен Рахметов, заместитель начальника ОП Есильского района:

— В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 141 часть 1 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению жизни и здоровья детей». В рамках расследования назначены ряд необходимых экспертиз, по результатам, которых будет принято окончательное процессуальное решение по делу.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Здоровья сыну и справедливости. Все чего хочет мама Максима Бардина. В четверг, 20 августа, в день выхода этого материала в эфир ему провели еще одну серьезную процедуру. Наталья боится, что персонал детского сада, причастный к тому, что случилось с ее сыном, будет дальше продолжать работать, не уделяя должного внимания тем, за кого они в ответе.

Дарья Пышмынцева