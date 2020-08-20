В СКО планируют обновить 90% состава депутатов

Чистка рядов и перезагрузка партии. Сейчас один из её финальных этапов. В «Нур Отане» праймериз. Это не выборы в маслихат или мажилис. Скорее, подготовительный этап. Избирают внутри одной политической партии. Самые сильные и достойные пройдут дальше и будут бороться за кресла в маслихатах и мажилисе с претендентами из других партий.

Стране нужны «свежие» лица с новыми прорывными идеями. Те, кто «болеют» за неё. Не равнодушный пассив, а «локомотивы» и «драйверы». Чтобы поднимали проблемы казахстанцев и искали пути решения. Это для Жаната Какимова приоритет, говорит самый молодой кандидат. Ему 19, в нуротановской гонке он от лица поколения next.

Жанат Какимов, предприниматель:

— Что мы можем предложить? В первую очередь, воспитание патриотического духа молодых людей. В последнее время все уезжают за границу. Будут проводиться различные встречи с молодёжью. Даже сам себя буду в пример приводить. В дальнейшем попытаться дать молодёжи навыки, которые нужны для работы.

Конечно же, решать проблему безработицы среди молодёжи, как городской, так и сельской. Из деревень, где нет работы, люди уезжают, сёла «разваливаются». Хотя мер поддержки немало: госпрограммы, гранты, льготные кредиты. Они есть, только не все о них знают. Решить этот вопрос и планирует самовыдвиженец Рахымбек Зейнуллин.

Рахымбек Зейнуллин, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:

— Я не понаслышке знаю проблемы начинающих предпринимателей. Более 5 лет работаю в сфере поддержки МСБ. Поэтому есть наработки, которые необходимо донести до уровня правительства. Основными проблемами начинающих сельских бизнесменов является нехватка залогового обеспечения. Также есть ряд проблем, касающихся кредитных историй.

Если она испорчена, дорога к льготным кредитам закрыта. Рахымбек считает, что второго шанса достоин каждый, кто хочет работать. Таких инициативных уже набралось 400. Столько заявок поступило в «Нур Отан» с понедельника. 250 кандидатов уже прошли регистрацию.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя СКОФ партии «Nur Otan»:

— До 28 числа, 29 включительно до обеда, мы будем принимать документы. С 7 сентября по 3 октября все наши кандидаты будут проводить агитационную кампанию, участвовать в дебатах. Во время агитации нашим кандидатам не разрешается вывешивать большие баннеры. Разрешается акция «от двери к двери», раздача буклетов. Раздача подарков запрещается категорически.

С 1 по 3 октября голосование, впервые в онлайн- формате. 30 тысяч партийцев не выходя из дома или сидя на рабочем месте, выберут своего кандидата. Кроме того, 3 октября пройдут традиционные выборы. 5 уже вывесят рейтинг. Но даже для тех, кто окажется в его топе, кандидатская гонка не закончится. Это только старт и шанс на то, что в следующем году они будут бороться за место в мажилисе и маслихатах.

Айгерим Мукашева