В РК стартовала новая жилищная программа «Пилотный проект — Шанырак»

Новое направление программы «Нұрлы жер» — «Шаңырақ» разработали по поручению Главы государства. Оно предоставляет казахстанцам выгодные займы для приобретения собственного жилья. Для реализации нового проекта из госбюджета выделили 390 млрд тенге, из которых 180 млрд направили на строительство объектов. 6 миллиардов приходится на нашу область.

Райхан Абдрахманова, заместитель директора СКОФ АО «Жилстройсбербанк»:

— Из 210 млрд тенге, которые выделяются специально на предоставление займов, банком в текущем году получено 90 млрд. На эти 90 млрд банк планирует обеспечить порядка 7-8 тысяч казахстанских семей доступным жильем в текущем году.

Чтобы получить заем под 5%, участникам программы необходимо быть очередником акимата, иметь на своем счете в «Жилстройсбербанке» минимальный первоначальный взнос в размере от 10% от суммы займа. Срок кредитования — до 20 лет. В регионе на сегодня ведется активное строительство многоквартирных домов. Только в Петропавловске возводят без малого 2, 5 тысячи квартир.

Мариям Мукашева, заведующая сектором строительства отдела строительства, архитектуры и градостроительства г. Петропавловска:

— Из них 7 домов — арендно-коммунальные, а 15 домов — кредитные. По улице Уалиханова строится 3 многоквартирных дома. Они будут 9-ти этажные. Один — 126 квартирный дом, и два — 72 квартирных дома.

Преобразится и микрорайон «Жас-Оркен».Там возводят 10 высоток. Помимо этого, завершается строительство 75-ти квартирного дома в микрорайоне «Береке».

Алишер Ашимов