Полицейские и волонтёры соединили благотворительность и агитацию против наркотиков

Благотворительную акцию с раздачей средств индивидуальной защиты полицейские проводят впервые. Они побывали в гостях у многодетных семей и раздали им маски с логотипом «Нет наркотикам». К ним еще прилагались и пакеты с материальной помощью. Не обошлось без активистов. К проведению акции подключили волонтёров Молодёжного ресурсного центра.

Самат Бакин, волонтёр:

— Сейчас проводится акция «Скажи наркотикам нет», акиматом совместно с ДП. Данная акция направлена на профилактику употребления наркотиков.

В центре внимания — молодёжь, студенты первых курсов. В группе риска именно эта возрастная группа, поэтому часть масок полицейские передали студентам «Kozybayev University» и гуманитарно-технического колледжа.

Рахат Нурахметов, начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г. Петропавловска:

— Маска защищает не только от коронавирусной инфекции, но и является призывом молодёжи к здоровому образу жизни. Цель акции — противодействие распространению коронавирусной инфекции и формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотиков.

Индивидуальные средства защиты в этот день стражи порядка раздавали и на улицах. Североказахстанцы такую акцию приняли с большим энтузиазмом.

Галина Кириллова, жительница г. Петропавловска:

— Молодежь — это будущее нашей страны, и она должна быть здоровой. Поэтому я против наркотиков.

Всего для акции заготовили около 2 тысяч масок. За несколько часов все они были розданы. Во время оперативно — профилактических мероприятий полицейские вместе с волонтёрами закрасили свыше 60 наркограффити. К слову, с начала года совместными усилиями полицейских и неравнодушных жителей ликвидировано 257 таких рисунков.

Айгерим Мукашева