На заводе им.Кирова приступили к сборке компьютеров под собственным брендом

Первая четверть для североказахстанских студентов, школьников и педагогов пройдёт дистанционно. Поэтому для полноценных занятий им необходима современная компьютерная техника. Мощные и высокопроизводительные.

К новому учебному году их будет выпускать завод имени Кирова. Под брендом «ЗИК» предприятие запустило сборку системным блоков и мониторов. По цене их себестоимость не имеет аналога на рынке.

Абай Альжанов, корреспондент

— Технические характеристики системного блока, собираемого здесь, на заводе имени Кирова, следующие: в компьютере стоит 4-ёх ядерный процессор. Объём оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а хранилище жёсткого диска — 1 терабайт. Кроме того, в комплекте идёт операционная система «Windows 10». Общая стоимость 1 компьютера составляет 190 тысяч тенге, включая монитор, клавиатуру, мышь и другие периферийные устройства.

В самом начале в корпус системного блока устанавливают все компоненты, следом идёт его проверка на работоспособность, а уже после первого тест-запуска специалисты ставят на ПК операционную систему. Кстати, необходимые комплектующие завод закупает в Китае.

Глава региона Кумар Аксакалов ознакомился с технологическим процессом. К 1-му сентября завод должен поставить 2000 единиц новой техники в районные школы и колледжи. Договоренность уже есть.

Амангельды Аргимбаев, генеральный директор АО «Завод им.Кирова»:

— 10 августа все комплектующие прибыли в Петропавловск. Прошли процедуру таможенного оформления. В доход государства перечислено 120 миллионов тенге. С этих контрактов будет дополнительно оплачен НДС — 120 миллионов тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Плюс вы будете поставлять для Акмолинской области?

Амангельды Аргимбаев, генеральный директор АО «Завод им.Кирова»:

— Получили гарантийные письма о планируемом закупе из Акмолинской, Павлодарской, Костанайской областей. Нам удобно с ними работать. Наша цена самая оптимальная.

В соседние регионы планируют отправить до 45 тысяч системных блоков, ноутбуков, планшетов на сумму 4-5 миллиардов тенге. По словам Кумара Аксакалова, теперь необходимо наладить собственное производство материнских плат.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Теперь нужно учиться, ехать за рубеж, приезжать и договариваться с компаниями, чтобы нам позволили изготавливать материнские платы самим. Оборудование, в принципе, позволяет.

Партнёрские соглашения достигнуты. Скоро инженеры завода им.Кирова отправятся на месячную стажировку в КНР. В Поднебесной специалистов обучат этой технологии бесплатно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень важный проект и нужный проект для экономики нашей области, нашей страны. Рынок инновационных технологий растет с каждым годом. На компьютеры, ноутбуки и другие всевозможные гаджеты. Вся экономика уходит в цифровизацию. Поэтому здесь очень важно, чтобы производство было у нас. Первый этап — сборка, разборка компьютеров. Второй этап-изготовление плат.

Сейчас завод имени Кирова начал сборку 5 тысяч персональных компьютеров. Планы грандиозные. В будущем запустят производство до 30 тысяч единиц в год.

Абай Альжанов