Число коек, развернутых больницах СКО в июле, сократили почти втрое

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— В инфекционных отделениях у нас лежит 182 пациента, в провизорных 276, в реанимационных отделениях у нас суммарно лежат 19 человек, 8 в инфекции, 11 в провизорном, на ИВЛ находятся 7 человек.

Летом о таких цифрах северный регион мог только мечтать. Конечно, очевидно, что ситуация не идеальная, но близкая к ней. Сколько для этого было сделано, можно перечислять очень долго. Самое важное сейчас, по мнению руководства областного управления здравоохранения, плавно встать на привычные «рабочие рельсы.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Мы хотим, чтобы плановая госпитализация возобновилась, чтобы сотрудники высвобождались из провизорных стационарах и входили в привычное рабочее русло по всем направлениям. И по «ДКЗ», и по программе развития здравоохранения приемник-госпрограмма «Денсаулық».

Логичный шаг — сокращение коек. В летний пик пандемии по поручению президента их количества резко увеличили. Сейчас же сохранять их пустыми в учреждениях здравоохранения бессмысленно, как и паниковать. Последнее в нынешних условиях непросто. Коронавирус сделал людей очень осторожными и запасливыми.

В качестве примера можно вспомнить пустые продуктовые и изрядно поредевшие полки аптек, а еще очереди к ним в разных городах страны. Сокращения коек в больницах может вызвать такой же эффект. Людям важно знать, что завтра, если они будут падать, без соломки не останутся.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Населению в первую очередь переживать за это не стоит. Во-первых, сейчас будет начинаться традиционная, ежегодная вакцинация от гриппа. Закуплено 60 тыс доз вакцин. Если вдруг так произойдет, что пойдет какое-то повышение коронавирусной инфекции, мы эти же койки, развернем с таким же темпом, как и в прошлый раз.

Проблем с этим и другими вопросами в северном регионе в дальнейшем возникнуть не должно, заверили в областном управлении здравоохранения.

Айгерим Мукашева