18 жилых квартир за 3 года присвоили незаконно сотрудники горакимата

Вот уже четыре года в областном центре ведётся масштабная работа по обновлению архитектурного облика города. Сносят старые дома, а на их месте возводят многоэтажки и социальные объекты. Взамен хозяева получают равноценное жильё или же денежную компенсацию. С начала этого года в Петропавловске изъяли 150 земельных участков.

Владислав Лукин, заместитель акима г.Петропавловска:

— До конца текущего года предполагается изъятие в микрорайоне «Жас Өркен» для строительства домов, в границах улиц: Горького-И.Алтынсарина-Крылова-Парфирьева для строительства 3 жилых домов на 404 квартиры, Горького-Таштитова-Позолотина для строительства 2 жилых домов на 144 квартиры, Парковая-Порфирьева-Ауэзова-Таштитова для строительства 3 жилых домов или 288 квартир».

На пересечении улиц Горького — Челюскина на месте ветхого частного сектора обустроят новый сквер, на углу Сейфулина — Советской построят школу на 900 мест. Для отслеживания деятельности по распределению благоустроенных квартир и возмещению населению компенсации за изъятую недвижимость в горакимате создали рабочую группу. Поскольку в Петропавловске были случаи, когда чиновники обманным путём получали квадратные метры в новостройках.

Дамир Хабибулин, руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Стоит отметить, что одним из примеров использования коррупционных рисков для совершения преступления был факт в отношении должностных лиц городского акимата, которые путем обмана завладели жилым имуществом с земельным участком, который подлежал принудительному отчуждению по постановлению акима г.Петропавловска. В последующем соучастники получили за один дом 2 квартиры. В ходе следствия было установлено, что должностное лицо отдела акимата города в группе лиц завладела 10 домами.

В итоге в период с 2014 по 2017-й годы сотрудники городского акимата незаконным путём получили 18 новых квартир, ущерб составил почти 214 миллионов тенге. После таких случаев зарегистрировано не было.

Айгерим Муканова