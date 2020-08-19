В СК бизнесмен из села Красный Яр успешно развивает фермерское хозяйство

Для Досбола Нуржанова занятие коневодством — больше, чем работа. Любовь к лошадям у предпринимателя с детства. Еще будучи ребенком, он видел, как заботиться об этих красивых и сильных животных его отец. И тоже втянулся. Позже это стало делом жизни. Сейчас в табуне Досбола около 30 голов. Ухаживают за ними все члены семьи.

Досбола Нуржанов, предприниматель:

— Помогает мне семья: старший сын, супруга, так, в основном отец помогает. Он на пенсии, но когда меня нет дома, когда на сенокосе.

Супруга Досжана Динара круглый год доит кобылиц. Раньше их было значительно меньше, а сейчас порядка 20 голов. Вставать приходится на заре, в 5 утра, но женщина не жалуется.

Динара Нуржанова:

— Я дою 6 раз в день. Как бы ничего сложного нет. Если захотеть, можно все преодолеть. Главное, в нашем труде — не бояться. Все знаю о пользе кумыса. Это самая полезная продукция, в наше время востребовано особенно. Многие просят, спрашивают. Потому что знают пользу кумыза.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— «Кумыз — богатый витаминами продукт. В народе говорят, что если пить 1 стакан этого целебного напитка в день, то можно защититься от 40 различных болезней. Поэтому в 2020 он стал таким востребованным.

В неделю семья заготавливает 100 литров кобыльего молока. Этот небольшой, но полезный бизнес появился при государственной поддержке. Общая сумма займов составила 4 млн тенге.

Айдар Тулеев, заместитель директора Северо-Казахстанского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

— СКО ФПП в рамках реализации программы «Енбек» доведено кредитование — 2,5 миллиона тенге, за счет которых мы планируем кредитовать не менее 563 предпринимателей. По г.Петропавловску 539 млн тенге, села — 2 млн тенге.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства одобрил уже 380 проектов, на рассмотрении сейчас — 48.

Жанель Бисенбаева