В регионе с 17 августа начала свою работу летняя школа

Некоторые школьники даже на каникулах грызут гранит науки. Сейчас язык Шекспира изучают 11-классники средней школы №9. Консультации с учителем добровольные. Это так называемая летняя школа. Она нужна, чтобы восполнить пробелы 4 четверти, если они, конечно, есть.

Меруерт Басыбаева, заместитель директора СШ №9:

— Форму проведения учитель выбирает сам. В основном — это Zoom, через WhatsApp, в меньшей мере электронную почту. Мы предварительно составили расписание консультаций. Ежедневно консультацию проводим по трем предметам. Продолжительность сессии 30 минут.

У старшеклассников в день по 4 предмета. Приветствуется, когда ученик сам говорит, какую тему он не понял. Важно, наверстать упущенное сейчас, говорят педагоги. Иначе в последующих темах разобраться будет сложно. Такие консультации в дистанционном формате проходят по всей области. Отличная возможность влиться в учебный процесс, — считают учителя.

До его старта осталось меньше двух недель. Как будет проходить 1 четверть, обсуждали учителя всей страны во время единого педсовета. Говорили о дистанционке и работе дежурных групп. Учащиеся младшего звена могут ходить в школу. Таких классов в области будет около 2 тысяч. Всего в регионе 477 школ. В 116 из них учиться будут дистанционно.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— В этом году школьная форма для детей необязательна. Достаточно быть опрятно одетым. Что касается учебников: учебники всем детям будут выданы на руки, независимо от того, в каком формате будут обучаться в штатном или дистанционном. Порядка 15 тысяч нам нужно будет передать компьютеров.

Прежде всего, их вручат семьям, которые получают АСП, а ещё тем, кто имеет низкий доход, и детям с особенными образовательными потребностями.

Айгерим Мукашева