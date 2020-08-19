В конце августа в с.Новоишимке в эксплуатацию сдадут новый 50-квартирный дом

Деньги на возведение пятиэтажки площадью более четырёх тысяч квадратных метров выделены из областного и республиканского бюджетов. Уже совсем скоро очередники получат свои заветные ключи от квадратных метров, — говорят в местном акимате. Преимущество у малоимущих семей и сирот.

Айдын Казжанов, руководитель отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района им. Г.Мусрепова:

— В доме будет 17 однокомнатных квартир, 19 двухкомнатных и 14 трёхкомнатных. Дом будет находиться на балансе отдела ЖКХ. На днях будет положен асфальт, благоустройство подходит к завершению: инженерная сеть полностью подведена в дом, водоснабжение и канализация готовы. Помимо этого, будут установлены домофоны и камеры видеонаблюдения.

Айгерим Муканова