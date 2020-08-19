С начала года в Центре занятости СКО трудоустроили 1300 человек

Новости МТРК

19:58 19 Августа 2020

Ежедневно в центр занятости обращаются десятки жителей Петропавловска, большинство из них в поисках работы. Сегодня сюда пришла Елена Леонтьева вместе со своим супругом. По его специализации — водитель — удалось найти три вакансии, а вот юрист с десятилетним стажем для себя ничего не нашла.

Елена Леонтьева, жительница г.Петропавловска:

— На момент карантина у нас нет работы, решила обратиться в центр занятости, чтобы хоть как-то прожить на карантине, потому что клиентов нет. Есть одна вакансия в следственный изолятор, но я туда не пойду.

С начала 2020 года в программе «Енбек» приняли участие более двух с половиной тысяч петропавловцев, почти 70% из которых — безработные. В первую очередь им предлагают пройти краткосрочное профессиональное обучение. Там они изучают разные сферы деятельности. Одним интересно швейное дело, другим — производственная инженерия.

Сагындык Калдыбаев, специалист Центра занятости:

— В текущем году по краткосрочному обучению планируется обучить 264 человека, все они уже направлены на обучение, 22 из них уже его закончили, остальные продолжают. На эти цели из местного бюджета выделено 96 миллионов тенге.

Заинтересованным в предпринимательстве предлагают пройти обучение по программе «Бастау», для развития бизнес-идей выдаются государственные гранты, с начала года их получили 194 человека. В рамках программы «Енбек» также организуют социальные рабочие места, молодёжную практику и общественные работы.

Сагындык Калдыбаев, специалист Центра занятости:

— План по организации общественных работ на текущий год составляет 634 человека. Направлено 544, продолжает работу больше 400 человек. 

С начала года через центр занятости трудоустроиться смогли 1300 человек. Специалисты этого учреждения намерены помочь найти работу почти трём тысячам петропавловцам.

 

 

Айгерим Муканова

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