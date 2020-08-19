С 17 августа во Дворце спорта им.А.Винокурова тренируется сборная Казахстана

Алишер Ашимов, корреспондент:

— В текущем году на базе Дворца спорта впервые сборная Казахстана по конькобежному спорту проводит тренировки. Их наставник Дмитрий Бабенко.

Конькобежец, участник зимних Олимпийских игр, чемпион Азии Дмитрий Бабенко вернулся в родные края в качестве наставника сборной Казахстана по конькобежному спорту. Сегодня на ледовой арене для сборной проходят первые тренировки, которые войдут в историю не только нашей области, но и в историю команды.

Дмитрий Бабенко, главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту:

— Руководство области, спорта — хотелось бы их поблагодарить. На протяжении целого месяца мы не можем тренироваться все вместе. Приходится как-то выкручиваться, соблюдать правила карантина. Я сам рад присутствовать здесь, на родине.

Сейчас здесь находится практически весь состав сборной. За исключением Романа Креча, Дениса Кузина, которые сейчас восстанавливают свое здоровье. Команда надеется, что скоро они будут в строю. Сейчас состав сборной насчитывает 13 человек. Но несмотря на это, в команду приходят новые лица.

Дмитрий Бабенко, главный тренер сборной Казахстана:

— Также работаем с молодыми ребятами. Здесь две петропавловские девочки и двое ребят из Нур-Султана. Мы надеемся на всех. Все-таки это сборная. Поэтому я не могу выделить кого-то определенно. Ставим ставки на всех.

Дмитрий Бабенко тренирует сборную уже третий год. В связи с последними событиями, говорит, приходится порой сложно. Сейчас в планах: 4 этап кубка мира, главный старт — чемпионат мира. К ним спортсмены готовятся ежегодно.

Дмитрий Бабенко, главный тренер сборной Казахстана:

— Сейчас мы не знаем, получится или нет. Получится ли, вообще, провести международный сезон. Пока вроде бы изменений нет. Есть план А и Б: сделать в одном месте все этапы кубка мира или же изменят название соревнований. Например, не кубок мира, а Гран-при.

Первые соревнования сборной пройдут в октябре в городе Нур-Султане. Как говорит наставник сборной, — время у них есть. Надеется, что к этому времени в стране нормализуется ситуация с пандемией. Снова вернуться на лед конькобежцы рады.

Екатерина Айдова, участница Олимпийских игр:

— Я рада, что в этом сезоне мое колено позволяет мне встать в строй и тренироваться полноценно с нашей командой, которая увеличилась в размерах. И конечно, мы очень рады оказаться здесь у вас в Петропавловске, покататься на вашем льду.

Сплоченность, взаимопонимание. Именно эти качества, позволяют сборной держаться всегда вместе и на высоте. А с таким тренером, как Дмитрий Бабенко, команда всегда находится в форме и настроена на любые Олимпийские игры. Пока о соревнованиях говорить рано. Конькобежцев ждут тренировки на льду и свежем воздухе.

Алишер Ашимов