Около 4 тысяч субъектов бизнеса СКО возобновили работу

Получить разрешение — дело пяти минут, говорят специалисты областной Палаты предпринимателей. Сейчас проверим, так ли это на самом деле. Шаг первый — зайти на сайт InfoKazakhstan.kz. Нужно авторизоваться и заполнить анкету. Все её пункты, в общем-то, понятны. Фамилия, местоположение субъекта бизнеса, контактные данные.

Главное — иметь ЭЦП. Без неё не получится ни авторизоваться, ни подписать заявку. Также требуется скачать постановления санврачей страны и области. Они есть на этом сайте. Нужно ознакомиться с санитарными требованиями для вашего объекта бизнеса и поставить электронную цифровую подпись.

Действительно, процедура заняла даже меньше пяти минут. Но так просто и быстро получить разрешение вышло не у всех. В выходные предприниматели всей страны зашли на сайт. Платформа нагрузку не выдержала.

Сейчас недочёты устранили, всё работает, — говорят в Палате предпринимателей. Но если всё же есть вопросы, вы можете обратиться по телефону call-центра 50-35-87. После того как анкету заполнили, требования изучили, бизнесмен получает акт соответствия санитарным нормам.

Магамед Дудаев, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— Есть субъекты, у которых будет уведомительный порядок, т.е. статус заявки изменится на «уведомительный». Это значит, что данный субъект уже может приступать к деятельности, тотчас. Он может распечатать данный акт. Вывесить на входе в помещение и приступать к работе.

А есть субъекты, для которых действует разрешительный порядок. То есть они отправляют заявку и ждут санврачей. Приедет мониторинговая группа с проверкой. Она и выдаст разрешение, конечно, если объект соблюдает все нормы и требования. Отмечу, две трети всех бизнес — объектов области должны только уведомить о начале работы.

Арман Уразгулов, директор Палаты предпринимателей СКО:

— На данный момент у нас подано заявок 4 949 от субъектов бизнеса. 3541 уже прошли проверку и получили разрешение уведомительного характера. 946 заявок в обработке. Заявки поступают. Это не все. У нас порядка 30 тысяч субъектов бизнеса. Мы всех призываем пройти верификацию. Так как на сегодняшний день это единственный способ возобновления своей деятельности. Даже если бизнес не закрывался, т.е. он работал, он также должен пройти данную верификацию, чтобы подтвердить соблюдение санитарных норм.

Проследить за их соблюдением может любой посетитель. На акте есть QR код для общественного мониторинга. К тому же сейчас у каждого клиента под рукой телефон с камерой. Зафиксировать нарушение — дело пары секунд.

Айгерим Мукашева