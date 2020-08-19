Новый сборник стихов «Нет счастья без любви» опубликовала Галина Волкова

Культура

19:41 19 Августа 2020

Творческий путь поэтессы начинался в 15 лет. В это время она написала первые стихи, они были о детстве. Свой первый авторский сборник решилась издать спустя много лет. Говорит, сейчас в ее творческом багаже 5 книг. В каждой около 200 стихотворений о любви, семье, друзьях и родном крае.

Галина Волкова, поэтесса: 

— Я их дарю. Те книги в малом количестве были изданы, так как там деньги нужно было платить. Наша Светлана Николаевна говорит, вы мне приносите, а мы сделаем вам сборники. Последний раз сделали 150 штук.

 

 

Айгерим Мукашева

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