Новый сборник стихов «Нет счастья без любви» опубликовала Галина Волкова

Творческий путь поэтессы начинался в 15 лет. В это время она написала первые стихи, они были о детстве. Свой первый авторский сборник решилась издать спустя много лет. Говорит, сейчас в ее творческом багаже 5 книг. В каждой около 200 стихотворений о любви, семье, друзьях и родном крае.

Галина Волкова, поэтесса:

— Я их дарю. Те книги в малом количестве были изданы, так как там деньги нужно было платить. Наша Светлана Николаевна говорит, вы мне приносите, а мы сделаем вам сборники. Последний раз сделали 150 штук.

Айгерим Мукашева