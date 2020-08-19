К.Аксакалов: Уважаемые руководители предприятий, думайте о людях

Новомихайловка — образцовое село, в котором уровень жизни населения растёт с каждым днём и не уступает городскому, а в чём-то даже и превосходит. К примеру, у всех есть работа.

Местные жители:

— Изменения все в лучшую сторону идут. На месте все не стоит. Село строится, расширяется. Во благо людей делают, приятно. Деревня живёт. Освещение провели, дом культуры работает, хлеб пекут.



— В селе вместе с семьей я живу больше 20 лет. Разное было, но сегодня посёлок растет. Хорошая инфраструктура. Асфальт есть, дорога занимает меньше времени, идеальное полотно. Проблемы с водой сейчас решаются.

Это и привлекло внимание акима области. Он решил лично убедиться — как новомихайловцам удается успешно решать все проблемы. Сначала Кумар Аксакалов посмотрел новые дома. Скоро туда заселятся семьи, которые приезжают по программе переселения из трудоизбыточных регионов страны. Тёплые, уютные, просторные, со всеми благами цивилизации. Площадь каждой квартиры — 88 квадратов.

Подрядчик:

— Центральное водоснабжения не подведено.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Скважины теперь обязательно нужно делать.

Всего в этом году в селе построили 5 таких домов. На их возведение по госпрограмме выделили 35 миллионов тенге.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Эта программа, которая реализуется только в нашей области. В этом году должны были построить 688 домов. В 2019-м тоже много возвели.

Глава региона остался доволен работой подрядчиков, но добавил, что для полного комфорта они должны обустроить придомовые территории.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Чтобы завтра, люди, которые сюда приедут, не делали из каких-нибудь материалов пристроек, поэтому необходимо сделать веранды как положено. И потом сарай.

Следом Кумар Аксакалов посетил новостройки ТОО «Новомихайловское-2003». Руководитель агроформирования Геннадий Щёголев строит жилые дома для своих работников. Говорит, что делает это для того, чтобы привлечь в село квалифицированных специалистов.

Геннадий Щёголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район::

— 50% стоимости дома берет на себя хозяйство, а остальные — работники, которые получают жилье. Оплата происходит в течение 15 лет без каких-либо процентов.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Они довольные. Все коммуникации подведены, тепло, вода. Условия, приближенные к городским.

Чтобы люди оставались в сёлах, для них нужно создавать комфортные для жизни условия. Это хорошие дороги, питьевая вода в каждом доме, и, конечно, достойная зарплата. Все это есть в Новомихайловском сельском округе. На его развитие в этом году выделили рекордные 140 миллионов тенге.

Для сравнения в прошлом году вложили — 30. Но в большинстве своем, — говорит аким округа, это заслуга местного сельхозпредприятия — «Новомихайловское-2003», которое можно смело отнести к категории «социально ответственный бизнес».

Савет Курганбаев, аким Новомихайловского сельского округа, Мамлютский район:

— Агроформирования обеспечивают людей работой. Местным жителям по скидке продают сено, корма. Зимой чистят снег, вывозят мусор, подвоз воды организован, у нас есть проблема с разводящими сетями. Ремонтируют клубы, школы. Они не остаются в стороне помогают селу.

После в местном доме культуры глава региона провёл совещание с участием районных акимов и руководителей крупных агроформирований области. Тема разговора, как можно догадаться, — роль социально ответственного бизнеса в развитии сёл. В пример Кумар Аксакалов привёл успешных фермеров, которые трудятся во благо страны. Они рассказали о своей работе.

Серик Малаев, директор ТОО «Акселеу», район им. Г.Мусрепова:

— Несмотря на удаленность нашего хозяйства и на тяжелые климатические условия, мы развиваем передовые технологии, социальную сферу. Внедряем систему, которая объединяет в себе контроль, учет, координацию работы всего хозяйства. В первую очередь нужны квалифицированные специалисты.

Директор ТОО «Новомихайловское» Геннадий Щёголев тоже поделился своим опытом. Ежегодно он тратит по 20 миллионов тенге на благоустройство села и это, притом что площадь сельхозугодий у него не самая большая в регионе.

Геннадий Щёголев, директор ТОО «Новомихайловское-2003», Мамлютский район:

— Наше ТОО основано в 2003 году на площади 1600 га. Сегодня у нас она составляет 11 087 гектаров. Масличных мы сеем 34%, зерновых — 32%, зернобобовых — 1205 гектаров. Посевная площадь — 9 тысяч. Она небольшая, поэтому с каждого гектара стараемся выжать максимум.

На этом выездном совещании Кумар Аксакалов призвал земледельцев поддерживать своих земляков и решать социальные вопросы в сёлах.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Уважаемые руководители предприятий, думайте о людях. Чем больше в карманах у рабочих будет средств, значит, и вы станете богаче. Это же аксиома. Минимум на 20% повысьте зарплату, но не за счёт сокращения. Мы это будем видеть в пенсионных отчислениях.

Поддерживать сельхозпроизводства и поднимать сёла. Об этом говорил глава региона. Сейчас треть областного бюджета, а именно 108 миллиардов тенге, направляется в сельскую местность. В 270-ти населенных пунктах уже идёт масштабное благоустройство.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— В этом году еще 107 организаций образования отремонтируем капитально. 23 больницы, 32 объекта культуры ремонтируется. 8,7 миллиарда тенге в этом году выделено на ремонт водопроводных сетей в 76 сёлах. Это 288 километров.

Ознакомился аким области и с работой коммандитного товарищества «Мамбетов и К». Это хозяйство, использующее передовые технологии зарубежных стран. На молочно-товарной ферме 750 буренок. Ежедневно одна корова в среднем, дает по 18 литров молока. Все производство налажено и автоматизировано.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Комплекс рассчитан на 1350 коров. Порода — симменталы, завезенные из Германии. Оборудование тоже немецкое. 43 рабочих места создано.

Особое внимание в области уделяется туризму. Это лечебное озеро Минкесер и излюбленное место отдыха североказахстанцев. Добраться сюда сейчас не составляет трудности, — говорит Кумар Аксакалов. Проложена хорошая дорога, установлены палатки, душевые кабинки, шезлонги, а рядом с озером гостиница.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— 50 тысяч человек посетило курорт. В день до 1000 человек. Статистика за месяц.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Не нужно никуда ездить, надо отдыхать у себя в области. У нас есть такие места.

Абай Альжанов