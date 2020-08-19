18 августа в РК возобновился футбольный сезон Премьер-Лиги

Матч проходил при пустых зрительских трибунах. Опасные моменты в игре возникали крайне редко. Команды предпочли не рисковать, а действовать прагматично. Поэтому ни одна, ни другая в основное время не сумела отличиться.

В итоге поединок завершился с нулями на табло. Сейчас в турнирной таблице подопечные Вячеслава Руснака на 9 строчке. В следующем туре, который состоится 22 августа, «орлы» на домашнем газоне примут карагандинский «Шахтер».

Вячеслав Руснак, главный тренер ФК «Qyzyljar»:

— После паузы чувствовалась нехватка игрового ритма. Нам было тяжело, как и сопернику. Я хотел бы отметить бойцовские качества наших ребят. Мы сегодня добились положительного результата. Очко нам в копилку. Благодарен игрокам за самоотдачу.

Абай Альжанов