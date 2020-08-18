В Петропавловске участились случаи интернет-мошенничества

54-летнего горожанина привлекло интернет-объявление, в котором говорилось о том, что срочно требуется водитель категории «В» с высокой заработной платой. Мужчина связался с работодателем по телефону. Его кандидатуру одобрили, требовалось лишь предоставить санитарную книжку и медицинскую справку о состоянии здоровья.

И даже с этим готовы были ему помочь. Пообещали все сделать быстро, якобы есть у них определенные связи, то бишь оформят «по знакомству», но за определенную плату. Соискатель перевел требуемую сумму за услугу на указанный «работодателем» номер. Потом у мужчины стали просить дополнительные деньги для изготовления электронного пропуска. И только после этого он насторожился.

Потерпевший:

— Надо еще электронный пропуск от коронавируса. Потом, на счет этого мы зацепились — я почувствовал, что обманывают меня. Они сказали: «Пропуск стоит 19 тысяч, давай скинь нам». Я говорю — таких денег у меня нет, а они попросили столько, сколько у меня есть. Я сказал, что две тысячи есть. Они сказали: «Давай скинь нам две, я закину еще семнадцать, и мы едем, едем, едем — заезжаем в больницу, забираем всё…»

После предложения встретиться лично — аферисты сразу отключили телефон. Мужчина был вынужден обратиться в полицию. Существует еще одна распространенная схема интернет-мошенничества. Людям звонят неизвестные и сообщают, что их банковские карточки якобы хотят взломать.

На такую уловку попалась 48-летняя жительница областного центра. Звонивший вызвал доверие тем, что был вежлив и убедителен, поэтому женщина выполнила все «рекомендации»: перевела 130 тысяч тенге от депозитного счета на карту, после чего стала диктовать номер карты по телефону.

Вскоре осознав, что была обманута — написала заявление в полицию. Сейчас стражи порядка проводят оперативно-профилактические мероприятия по установлению злоумышленников.

Тлеген Альжанов, начальник первого отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Участились случаи мошеннических действий по городу Петропавловску. Убедительная просьба: в случаях мошеннических действий, если вам позвонили и представились сотрудником того или иного банка — незамедлительно сообщайте нам по телефону «102», также свяжитесь с call-центром банка.

Стражи порядка напоминают, что никому и ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои персональные данные; номера карт, логины и пароли. Если вам звонят неизвестные — не нужно паниковать и совершать поспешных действий. Необходимо все тщательно перепроверить, а в случае обмана — сразу обращаться в полицию.