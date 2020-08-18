Североказахстанцы задолжали государству штрафов на сумму более Т300 млн

Так отчаянно и смело героини российской комедии борются за то, чтобы не платить штраф во время заграничного отдыха. На кону несколько сотен, если не тысяч евро, которые по закону они должны заплатить за парковку в неположенном месте.

Применим ли такой сценарий борьбы за уход от ответственности к североказахстанцам? Практически со стопроцентной уверенностью, можно сказать, что да. Платить, так сказать, по счетам, жители региона не спешат, — рассказала руководитель одного из отделов областного департамента юстиции.

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:

— Люди не платят активно. Поступление штрафов на принудительное исполнение идет всегда. На исполнении у государственных и частных судебных исполнителей всего за истекший период 20-го года находилось около 24 тысяч административных штрафов. Из которых было взыскано только 50%.

С кого, как гласит народная мудрость, взятки гладки из-за финансовой нестабильности, так это с тех, кто не платит алименты, — рассказали в департаменте. Перед нами петропавловцец, который не делал этого полгода, потому и попал на встречу, к государственному судебному исполнителю. В данном случае есть два возможных варианта наказания — штраф, речь идет приблизительно о 14-ти тысячах тенге, либо арест на 5 суток.

Именно его, в конечном счете выбирают чаще всего, чтобы хоть как-то приструнить должников по алиментам. Почему остальные североказахстанцы не спешат закрывать свои административные штрафы? Может быть, им просто не хватает на это времени?

Жулдыз Баймашева, руководитель отдела обеспечения исполнительного производства департамента юстиции СКО:

— Согласно административного кодекса, на добровольное погашение административного штрафа дается 30 дней, после чего он уже направляется на принудительное исполнение к судебным исполнителям. С принятием в 2014-м году нового административного кодекса у людей появилась возможность исполнить адм. штраф в сокращенном порядке, выплачивая всего 50%. Нежели оплачивать потом у судебного исполнителя, плюс нести расходы, которые судебный исполнитель несет.

В северном регионе их 59. Большинство — частные. Чаще всего им, вместе со стражами порядка приходится работать с нарушителями правил дорожного движения. На долю последних с начала года выпало уже 7 тысяч штрафов. На три тысячи больше взяли на себя те у, кого свои понятия об общественном порядке. В эту цифру вошли и нарушители карантина.

Дарья Пышмынцева