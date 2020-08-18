Североказахстанцев привлекают условия программы «Экономика простых вещей»

Теплоблок сейчас один из самых современных стройматериалов. Ориентирован на северные суровые регионы. Зимой в доме из таких блоков тепло, летом — прохладно. То, что нужно для областей с резко континентальным климатом.

Анатолий Соболев, заместитель директора ИП «Жунусов Б.Н»:

— Он подходит для строительства малоэтажных домов, лёгких построек до 3 этажей. Выдерживает все нагрузки. Данный блок после монтажа не нужно утеплять, дополнительный декор делать. Достаточно заделать внутренние швы и раскрасить на свой вкус и цвет. В области построено порядка 100 объектов. У нас есть своя картотека. Мы анализируем, ездим к клиентам, спрашиваем. Замечаний не поступало от жильцов.

Каждый блок состоит из трёх частей. Первый — несущий, крайний — защищает от внешних факторов. А посередине полистирол вставка. Такой «сандвич» держит тепло и не пропускает холод. Принцип термоса.

Используют преимущественно местное сырьё. Замешивают бетон с добавлением специального состава.

Благодаря секретной рецептуре теплоблок получается прочным, при этом времени на сушку и схватывание бетона нужно вдвое меньше. После формирования блока он три дня сушится, ещё пять — отлёживается. В сутки здесь производят около 2 тысяч теплоблоков.

Могут вдвое больше, благодаря недавно приобретённому аппарату. Август и сентябрь — пик продаж. Заказов много. Потому ещё один вибропресс был крайне необходим. Его купили с помощью программы «Экономика простых вещей».

Арман Менжесаров, главный менеджер по работе с клиентами СКОФ АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»:

— По дано программе предприниматель субсидируется и гарантируется. Предпринимателю был предоставлен кредит под 15% годовых. Из которых 9% оплачивает фонд «Даму», 6% оплачивает предприниматель.

На такую поддержку и выгодную процентную ставку может рассчитывать каждый, кто подходит под критерии программы. Кроме того, фонд «Даму» поручился за бизнесмена. На нужную сумму предпринимателю не хватало залога. Фонд предоставил гарантию 40%. Всего в этом году через «Экономику простых вещей» кредит получили 8 проектов на общую сумму 3,5 млрд тенге.

Айгерим Мукашева