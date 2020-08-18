С 18 августа старшеклассники СКО повторно проходят ЕНТ

Не получилось с первой попытки, возможно, получится со второй. Шанс попробовать свои силы повторно, выпал школьникам, провалившим экзамен в июне. Их в этом году более 200 человек. Присоединиться могут и те, кто не сдал комплексное тестирование.

София Володина абитуриентка. Родители заплатили 2242 тенге, чтобы она смогла оценить свои знания. ЕНТ сдает повторно, так как по результатам летнего экзамена не смогла набрать нужных баллов.

София Володина, абитуриент:

— Решила пересдать в августе, так как январского сертификата у меня нет. Вот сейчас пересдала, надеюсь, на хороший результат. Надеюсь, то что не подведут на этот раз баллы.

Главный и самый ответственный экзамен за все годы проходит с соблюдением всех санитарных норм. Тестируемых дезинфицируют буквально с головы до ног.

Ирина Голодова, ответственный секретарь приемной комиссии Kozybayev University:

— Пятиэтапная дезинфекция, которая для нас уже традиционная. Коридор, спец коврик, дезинфекция рук, а также соблюдение дистанции в аудитории. Количество мест в аудитории уменьшено до 10-ти. Количество времени отдается на тестирование 4 часа.

Сидеть в аудитории выпускники будут на расстоянии двух метров друг от друга. При этом запрещено массовое скопление людей, а именно родственников и сопровождающих. Как альтернатива, ведется онлайн-трансляция, которая позволит наблюдать за ходом ЕНТ.

Жанель Бисенбаева