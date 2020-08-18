Послабление карантина: Санитарные требования сохранены в Казахстане

Празднование Дней рождения, проведение свадеб стоит отложить. Собирая большое количество людей в одном месте, мы все еще подвергаем их опасности заражения коронавирусом. Для своей же безопасности североказахстанцам стоит соблюдать санитарные требования. Одно из них касается индивидуальных средств защиты. И здесь среди населения не утихают споры по поводу обязательного ношения медицинских масок.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Конечно, маски не дают 100% гарантию защищённости. Но вирус распространяется воздушно-капельным путём и маска нас хорошо от него защищает. Если два человека общаются в масках, то риск заражения минимальный. Мытьё рук, обработка. Вирус не летает как тополиный пух по воздуху, им заражаются при близком контакте, рукопожатии с заражённым человеком.

Потому санитарные требования североказахстанские медики неукоснительно соблюдают и призывают к этому земляков. Сейчас ситуация с COVID-19 стабилизировалась, а в начале июля в больницы областного центра поступали десятки больных. Принимали пациентов почти каждые пять минут, на медицинских работниках региона была большая ответственность.

Айгерим Муканова, корруспондент:

— В этот сложный для всех период, особенно заметна была и работа волонтёров. Продуктовые наборы, денежные средства и медикаменты, такую помощь оказывали североказахстанцам, которые находились в тяжёлой жизненной ситуации.

К примеру, областной филиал Красного полумесяца оказал помощь жителям СКО на сумму более трёх миллионов тенге.

Сауле Оразова, директор СКОФ Общества Красного Полумесяца РК:

— Выдали помощь в виде тампонов, зондов и реагентов для национального центра экспертизы. 886 тысяч тенге было потрачено на закуп 100 посылок, которые получили уязвимые слои населения нашей области.

Сауле Оразова уже привыкла носить маску и обрабатывать руки санитайзером. Говорит, это стало частью нашей повседневной жизни и это следует принять. Как и другие рекомендации врачей даже несмотря на послабление карантина. Тем более, что его требования сохраняются в выходные дни августа.

Айгерим Муканова