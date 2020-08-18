Не выходя из дома, получать знания продолжат студенты Kozybayev University

Образование

18:07 18 Августа 2020

В офлайн будут проходить только лабораторные занятия студентов медицинских специальностей. Естественно, с соблюдением всех санитарных норм и требований. Посещать вуз разрешили также студентам выпускных курсов, магистрантам и докторантам, которые проводят исследовательскую работу.

Но строго по графику. Учёба традиционно начнётся 1 сентября. Исключение: магистранты 1 курса. Они на занятия выйдут 15. Ко встрече со студентами, пусть и виртуальной, вуз готов.

Жанар Таласпаева, и.о. проректора по академическим вопросам НАО «Kozybayev University»:

— Определены платформы. Наши преподаватели будут проводить онлайн-занятия. Через «LMS Moodle» будут проводить практические занятия. То есть семинарские и лабораторные занятия.  Помимо этого, во время занятий мы будем использовать видео-лекции, заранее записанные видео-занятия. На сегодняшний день около 400 видео-лекций, видео-занятий подготовлено. Они на YouTube канал будут размещаться.

 

 

Айгерим Мукашева

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