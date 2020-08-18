Глава региона Кумар Аксакалов побывал в Мамлютском районе

Новости МТРК

19:38 18 Августа 2020

Сейчас почти в 280 селах Северного Казахстана ремонтируют дороги, школы, объекты культуры, восстанавливают системы тепло- и водоснабжения, занимаются уличным освещением, а еще строят новые дома для переселенцев. В том числе и в Новомихайловке.

Добиться такого прогресса удается благодаря государственным программам. Не остаются в стороне и североказахстанские фермеры. Глава региона призвал их активно поддерживать земляков, создавать на селе комфортные для жизни условия.

Во время поездки Кумар Аксакалов посетил новые дома для переселенцев. Побывал аким области и на озере Минкесер, тема туризма в центре внимания. А еще ознакомился с работой молочно-товарной фермы КТ «Мамбетов и К». Подробный репортаж смотрите в новостных выпусках 18 августа.

 

 

Абай Альжанов

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