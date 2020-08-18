10 пожаров потушили сотрудники ДЧС за прошлую неделю

Первый пожар произошел в доме номер 107 по ул. Сабита Муканова. Огнем уничтожена пристройка и повреждена кровля 2-этажки. К счастью, пострадавших нет.

Нурлан Атыгаев, и.о начальника ДЧС СКО:

— Общая площадь составила 72 кв. м. Эвакуирован 1 кислородный баллон. Предположительная причина пожара — короткое замыкание.

Еще один большой пожар случился в садоводческом обществе Мичурино. Там дотла сгорел дачный дом.

Нурлан Атыгаев, и.о начальника ДЧС СКО:

— Пожар произошел в 23 часа 25 минут. В ходе тушения пожара было обнаружено тело женщины. Дачный домик сгорел полностью, причина и смерть на данный момент устанавливаются.

На прошлой же неделе на территории области произошло 2 несчастных случая, погибли 2 детей. В селе Саумалколь Айыртауского района из окна квартиры 5-этажного дома выпал 2-летний ребенок. К огромному сожалению, от полученных травм малыш умер на месте.

Нурлан Атыгаев, и.о начальника ДЧС СКО:

— Также, 15 августа в 17.00 Тимирязевском районе, селе Докучаево, во дворе частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упала в емкость с водой и утонула дочь хозяина, которая в 17.05 обнаружена и извлечена матерью.

А в Воскресеновке Айыртауского района загорелся двухквартирный жилой дом. Произошло частичное его обрушение. Огонь уничтожил кухню площадью 9 кв.м. Как сообщают в департаменте по ЧС, удалось вовремя эвакуировать 2 газовых баллона.

Хозяин дома жив: 85-летний сельчанин получил термические ожоги 1 и 2 степеней. Всего на территории области с начала года произошло 385 пожаров, материальный ущерб составил почти 56 миллионов тенге. И самое печальное в огне погибли 29 человек, из них 4 — это дети.

Абай Альжанов, корреспондент:

— С 15 августа в области стартовал месячник пожарной безопасности. Сотрудники департамента в этот период активизировали работу по улучшению пожарной обстановки. Они распространяют памятки, проводят рейды, а еще организуют брифинги и круглые столы.

Алишер Ашимов