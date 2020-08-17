Врачи остаются на передовой

Слова «спасибо» много не бывает, особенно, когда речь идет о самом важном — о здоровье, считает Жанылкеш Жуманова. Она, как и большинство людей, не любит лежать в больнице. Но о третьей городской, так ее привыкли называть петропавловцы, сейчас здравница носит статут многопрофильной, женщина вспоминает исключительно с теплом. Две недели о ней заботились буквально, как о маленьком ребенке, вспоминает горожанка. Делали все, чтобы она смогла, скорее, вернутся домой.

Жанылкеш Жуманова, жительница г.Петропавловска:

— Санитарки, медбратья, которые, несмотря на то, что они одеты были в маски, перчатки, комбинезоны, резиновые сапоги, оказывали всем больным огромную человеческую помощь медицинскую.

Карлыгаш Аргимбаевой, как и нашей предыдущей героине, которую несколько недель, как выписали, поставили диагноз двухсторонняя пневмония. Разница в возрасте между женщинами ровно 25 лет. Июль 2020-го стал для Карлыгаш радостным и одновременно тревожным.

Больше 40-ка дней назад с 85% поражением легких от пневмонии она родила свою вторую дочь. И только 17-го августа медики разрешили Карлыгаш отправиться домой к семье.

Карлыгаш Аргимбаева, жительница г.Петропавловска:

— Я себя чувствую хорошо, даже очень хорошо. Ребенок тоже хорошо себя чувствует, она дома с папой, также перинатальному центру спасибо, ухаживали за малышкой, медсестрам спасибо. Это тяжело было, когда ребенок там, а ты здесь. Провизорному центру, всем врачам, медсестрам, каждому отдельное «спасибо», приходили, поддерживали морально.

Покинуть стены больницы не значит перестать лечиться. В случае Карлыгаш несмотря на серьезное работу, которую проделали врачи, процент поражения легких все еще остается большим.

Олжас Есенеев, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— Через 2-4 месяца мы снова будем снимать ей КТ легких, и тогда мы увидим снижение процентного поражения, сейчас по КТ от 7 августа есть небольшие улучшения. Это уже, конечно, вопрос реабилитации после перенесенной пневмонии. Дыхательная гимнастика, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, оберегание себя от контактных по COVID-19.

Такие рекомендации получают все пациенты, которые проходят здесь лечение. Сейчас из 100 коек провизорного стационара заняты лишь 40. Понять, насколько в медицинском учреждении спокойно, во всяком случае относительно, можно и без этих цифр. Достаточно взглянуть во двор здравницы, где нет скорых, выстроившихся в ряд, как это было месяцем ранее.

Олжас Есенеев, заместитель главного врача многопрофильной городской больницы:

— Мы наблюдаем снижение обращений в приемный покой. В основном это люди старше 65 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

На передовой многопрофильной городской больницы сейчас по-прежнему остаются 10 врачей, а еще около 70 средних и младших медицинских работников.

Дарья Пышмынцева