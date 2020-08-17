Водителей большегрузов оштрафовали на 31 млн тенге

Дороги строят, ремонтируют, приводят в порядок. Ежегодно на эти цели из госказны выделяются внушительные средства и, что самое важное, усилия. Но, порой всё напрасно и в проигрыше все: и местные власти и жители.

Казалось бы, совсем новый асфальт, а в нём уже трещины, ямы, выбоины. Во многом это вина большегрузов, которые наносят вред дорожному полотну, считают эксперты.

Руслан Сейталин, руководитель инспекции транспортного контроля по СКО.

— На постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением правил организации и осуществления перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов автомобильными перевозчиками. Работа проводится сотрудниками инспекции на линии с использованием 3 передвижных постов. Для повышения эффективности и качества контроля инспекцией осуществляется взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами и МИО.

С начала года специалисты проверили около 3 тысяч большегрузов, 413 водителей которых привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 31 миллион тенге. В большинстве случаев, нарушают владельцы самосвалов, которые задействованы в работе по строительству и реконструкции автодорог. Выходит, что подрядчики сами ремонтируют, и сами же разрушают.

Руслан Сейталин, руководитель инспекции транспортного контроля по СКО.

— 10 августа около 18:00 у поселка Бесколь сотрудниками инспекции был остановлен автомобиль «МАЗ», перевозивший щебень весом 20 тонн. После остановки водитель покинул автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Приблизительно через час вернулся и выгрузил щебень на обочину, прихватив часть дорожного полотна. Инспекцией были составлены материалы. Водителю наложен штраф — 143,1 тыс. тенге.

Чтобы сократить количество нарушений со стороны перевозчиков и усилить надзор, в каждом регионе страны созданы мобильные группы. В их составе — эксперты Комитета транспорта страны.

Султан Мусагалиев, эксперт ситуационного центра Комитета транспорта Министерства Индустрии и Инфраструктурного развития РК

— В целях оперативного реагирования по обращениям граждан касательно неправомерных действий сотрудников, в ситуационном центре Комитета транспорта организован телефон доверия с наличием аудиозаписи. Посты транспортного контроля обеспечены весовым оборудованием с функцией автоматической передачи видеоданных.

А еще с лета прошлого года сотрудники транспортной инспекции используют специальные видеожетоны, которые передают данные в режиме онлайн в ситуационный центр. Всего их по всей стране 102 единицы.

Абай Альжанов