Темпы развития промышленности в СКО — самые высокие в стране

По данным на 17 августа в СК 3 750 заболевших коронавирусом. За сутки прибавилось 25 инфицированных. Пик позади, число заразившихся снижается ежедневно, докладывает главный санврач области.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— За последние 3 недели в области отмечается стойкое снижение заболеваемости. Ежедневный прирост заболеваемости снижен с 4% на пике до 0,7%. Количество ежедневно подтвержденных случаев снизилось с 99 — 28, за вчерашний день в 3,5 раза.

Карантинные ограничения поэтапно ослабляют. В понедельник начали работу ТРЦ, салоны красоты, парки аттракционов, объекты общепита, фитнес-центры, дежурные группы в детских садах. Главное условие — соблюдение всех санитарных требований.

За этим нужно пристально следить, отмечает аким области. Допуск к объектам, которые нормы не выполняют, ограничат. Безопасность превыше всего. Тем более, что осенью вирусологи прогнозируют вторую волну заболевания коронавирусом.

Осложнит эпидситуацию и сезон простуд. Ежегодно вакцину от гриппа получают 60 тысяч североказахстанцев. Но в 2020-ом защиту от вируса получат как минимум вдвое больше.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Как минимум в 2-2,5 раза мы должны увеличить финансирование и соответственно увеличить контингент людей, которые в обязательном порядке пройдут вакцинацию. Необходимо предусмотреть вакцинацию

сотрудников МВД, воинских частей и работников торговли, поскольку они контактируют с большим количеством людей. Банков, аптек, воспитателей д/с, преподавателей школ и вузов. Наши сельхозтоваропроизводители не должны стоять в стороне от этой большой работы.

Помощь сельхозруководителей нужна и в заготовке сенажа. Важно, чтобы цены на корма и зернофураж сохранили на уровне прошлого года. Вопросов по кормам быть не должно, отметил глава региона. Ведь животноводство для сельчан — хорошее подспорье и дополнительный заработок. Многие активно сдают молоко в пункты приёма.

Их в области 212. Благодаря жителям и крупным хозяйствам, регион с каждым годом увеличивает объёмы сырья. Этим загружают перерабатывающие предприятия. У них появляется возможность наращивать производство, увеличивать ассортимент, зарплату, а главное — предоставлять североказахстанцам качественную продукцию по выгодной цене.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— К примеру, за 7 месяцев объем производства ТОО «Маслодел» вырос на 46% и произвели продукции за этот период на 12 млрд тенге. На заводе работают более 340 человек, заработная плата с 2019-го выросла на 20%. Сегодня стабильность работы этого предприятия позволила произвести масштабную модернизацию. 4 млрд 300 млн тенге вложено в модернизацию, что позволит дополнительно 3 тыс тонн готовой продукции в месяц производить.

Аналогичный пример среди мясоперерабатывающих предприятий — ТОО «Казмясопродукт». С начала года там выпустили 180 тонн колбасных изделий на 135 млн тенге. Такие примеры показывают, цифры и проценты, которыми изобилует каждое заседание акимата, не просто сухая статистика.

За каждый процентом со знаком «плюс» стоит огромная работа сельчан, аграриев, предприятий. Как итог — мы имеем сильные заводы, которые обеспечивают продовольствием североказахстанцев, при этом платят налоги в бюджет.

После он пойдёт на развитие области. Плюс создаются рабочие места и растёт зарплата. По итогам 7 месяцев в регионе на 10% увеличен выпуск продуктов питания. А по темпам развития сельского хозяйства мы опережаем средние республиканские показатели. Этим может похвастать и промышленность региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Положительная динамика обеспечена, в первую очередь, за счет увеличения уже на 16% портфеля заказов наших заводов — с 32 до 38 млрд. тенге. Увеличены объемы производства на предприятиях по выпуску продукции для нефтегазовой отрасли. Так рост на «Мунаймаш» составил 106,1%, «Петромашзаводе» — 125,7%, «Поиске» — 103,7%.

А ещё выпускаем компьютерную технику. К ней многие относились скептически, вспоминает Кумар Аксакалов. Но мнения пессимистов не помешали заводу имени Кирова уверенно идти к цели. Недавно заключили соглашение с компанией «Microsoft» на закуп операционных систем. 2 тысячи ноутбуков будут готовы к 1 сентября для североказахстанских школьников.

Загружены и заводы строительных материалов. Что, в общем, неудивительно. Объём работ в регионе вырос почти на 15%. Активно строим дома и соцобъекты. Кроме того, треть бюджета области, а именно 108 млрд тенге, идёт на инфраструктуру. Ремонт школ, медпунктов, строительство дорог, подведение воды, установку освещения. Инфраструктуру в этом году наладят в 270 сёлах.

Айгерим Мукашева