Скорая с пациенткой попала в ДТП в Петропавловске

В Петропавловске в эти выходные на пересечении улиц Н.Назарбаева и им. Г.Мусрепова автомашина ВАЗ столкнулась со скорой, а затем скрылась с места аварии. Позже ее водителя задержали.

Происшествие произошло, когда медицинские работники перевозили 71-летнюю жительницу Петропавловска. После аварии ее осмотрели и госпитализировали в многопрофильную городскую больницу, но уже для лечения основного заболевания.

Работники медбригады тоже не пострадали. Точку в этом деле предстоит поставить городскому специализированному административному суду.

Дарья Пышмынцева