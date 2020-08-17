Скорая с пациенткой попала в ДТП в Петропавловске

Правоохранительные органы

21:07 17 Августа 2020

В Петропавловске в эти выходные на пересечении улиц Н.Назарбаева и им. Г.Мусрепова автомашина ВАЗ столкнулась со скорой, а затем скрылась с места аварии. Позже ее водителя задержали.

Происшествие произошло, когда медицинские работники перевозили 71-летнюю жительницу Петропавловска. После аварии ее осмотрели и госпитализировали в многопрофильную городскую больницу, но уже для лечения основного заболевания.

Работники медбригады тоже не пострадали. Точку в этом деле предстоит поставить городскому специализированному административному суду.

 

Дарья Пышмынцева

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