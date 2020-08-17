Североказахстанские хирурги провели уникальную операцию

Это Даниэль Энгельбрехт. Во время матча 24-летний немецкий футболист пережил остановку сердца прямо на поле. Медикам тогда удалось вернуть его к жизни, после обследования у игрока обнаружили воспаление сердечной мышцы.

А это кадры уже следующего года. Даниэль забил решающий гол в игре, принесший победу его клубу. Причем спортсмен выступал с дефибриллятором, который контролирует работу сердца и фиксирует аномалии.

Такое же оперативное лечение теперь доступно и в нашем регионе. В сердечную мышцу внедряют имплантат кардиовертера дефибриллятора. Медицинское устройство нового поколения. Оно не только предотвращает угрозу внезапной смерти, но и проводит электротерапию сердца.

Ранее эту уникальную операцию делали только в Алматы, Нур-Султане и Караганде. Столичный врач аритмолог Куандык Садуев приехал в Петропавловск, чтобы поделиться опытом с коллегами. За плечами у него более 100 имплантаций.

Куандык Садуев — врач аритмолог национального научного медицинского центра г. Нур-Султан

— Имплантируется это устройство небольшим разрезом слева под ключицей. Разрез где-то 5-6 см. Выделяется вена подключичная, через которую имплантируется 1 либо 2 электрода. Затем эти электроды подключаются к кардио дефибриллятору, который устанавливается под мышцу.

В рамках мастер-класса специалист прооперировал 72-летнего мужчину, который страдал сердечной недостаточностью. Операция длилась около часа. При этом, новая технология хирургического вмешательства не требует общего наркоза. Таким образом, имплантация значительно снижает риск различных осложнений.

Максат Кудратуллаев — руководитель кардиологического блока многопрофильной областной больницы

— Среди наших кардиологических пациентов есть категория заболеваемости, которые ведут к внезапной остановке сердца. Если в это время человек находится один в помещении или где-то на улице и рядом не окажется человека, который может оказать первую помощь, у этого человека сердце может повторно не завестись. Поэтому это устройство создано для того, чтобы своевременно выявили нарушение ритма, и дать шоковый разряд, чтобы сердце работало дальше.

Стоимость устройства — порядка 2,5 млн тенге. Аппарат, в первую очередь, необходим для пациентов с тяжелой формой сердечной недостаточности. Таковых в регионе свыше 2000 человек.

Жанель Бисенбаева