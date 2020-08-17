С 17 августа в Казахстане смягчили ограничительные меры

Как и ожидалось, режим карантина положительно повлиял на эпидем ситуацию в стране. Инфицированных стало меньше, а койки в больницах пустеют. К радостной новости добавилось и то, что с 17 августа во всех регионах страны произошло смягчение ограничительных мер. Открылись торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры и другие объекты. Тем не менее, общественники просят не забывать жителей о простых правилах безопасности.

Имангали Татваев, заместитель председателя Совета ветеранов г.Петропавловска

— Поменьше скоплений, поменьше хождений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, находясь в автобусе, необходимо соблюдать правила безопасности, предусмотренные санитарными нормами. Общими усилиями мы сможем победить пандемию вируса.

Большие потери в режим карантина понесли североказахстанские бизнесмены. Им приходилось нелегко. Предприниматели временно закрывали свои заведения, несли огромные убытки. Но, в непростое для страны время, они все-таки находили выход из трудного положения.

Бахытжан Самиева, председатель Альянса женских сил СКО

— Мы перешли в цифровой формат. С клиентами общались онлайн. Конечно, поступлений намного стало меньше. Некоторые наши женщины-предприниматели говорят, что карантин пришел для того, чтобы мы уже по другому отнеслись к своему бизнесу и искали иные выходы. 17 августа сняли ограничительные меры, очень радостно. Посмотрите на улицы. Хотелось бы сказать, не снимайте маски. Вирус еще не ушел, он среди нас.

Несмотря на послабление, как и прежде, в стране запрещается проведение массовых мероприятий, работа баров, ночных клубов, религиозных объектов и объектов культуры, посещение пляжей, а также передвижение пригородных пассажирских поездов.

Абай Альжанов