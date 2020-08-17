Детские сады в Петропавловске возобновляют работу

Жанна Абилова, заведуюшая ГККП детский сад «Ак-бота»

— Накануне открытия детского сада была проведена обработка помещения, генеральные уборки с дезинфицирующими средствами, обработка шкафов, стен, столов, игрового оборудования. Детский сад имеет в достаточном количестве дезинфицирующие средства. Были приобретены дезинфицирующие коврики на каждую входную группу.

Рабочий день персонала детского сада теперь начинается так: перед входом воспитатели в обязательном порядке обрабатывают у детей руки, проверяют у них температуру тела и только после этого малыши проходят в группы.

Всего их 14. Пока посещают дети, у которых есть справки. Сегодня пришли 50 ребятишек. В сравнении, до карантина дошкольное учреждение принимало 210 детей. Вернуться к прежнему режиму работы в «Акботе» планируют до конца недели.

Жанна Абилова, заведуюшая ГККП детский сад «Ак-бота»

— Дети во время приема пищи и во время сна соблюдают дистанцию. Дистанция 1 метр. В спальнях практикуем шахматный порядок.

Услуга «дежурные группы» в детских садах и мини-центрах доступна пока для работающих родителей. Как отметил глава региона Кумар Аксакалов на одном из онлайн-брифингов, при улучшении эпидемиологической обстановки в дошкольных учреждениях постепенно будут вводить привычный режим.

Алишер Ашимов