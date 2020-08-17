Бойцы отряда «Жасыл ел» вносят вклад в сохранение экологии СКО

Уборка территории, заготовка веников, подготовка семян и их посадка, этим в Соколовском лесном хозяйстве занимаются жасылелевцы. Сегодня их миссия — покрасить забор, дружной компанией из 8 человек ребята с этим справятся быстро.

Тимур Чернооглу учится на пожарного инспектора, о подработке на лето узнал от друзей, вместе с ними и пришел сюда. Говорит, многому научился и с пользой провёл каникулы.

Тимур Чернооглу, боец МТО «Жасыл ел»:

— Собирали ветки, вязали веники. Пол дня работаем здесь, потом выезжаем в лес. Рабочий день заканчивается и домой. Первую зарплату я потратил на свои нужды, а со второй хочу оплатить обучение.

Пока одни бойцы занимаются покраской, другие — работают в питомнике. У Соколовского лесного хозяйства их четыре общей площадью три с половиной гектара, поэтому работы немало и помощь молодых людей нужна. Студенты занимаются прополкой и поливом растений.

Наталья Евсюкова, инженер по лесовосстановлению «Соколовского лесного хозяйства», Кызылжарский район:

— Также «Жасыл ел» занимаются сбором берёзовых семян. По плану в Налобинском лесничестве должно быть собрано 180 килограммов. С помощью бойцов отряда собрали уже полный объём. Дальше эти семена у нас собираются, проходят анализ и только после высеиваются в питомниках.

А в следующем году их высадят в лесах. Оксана Сартина учится на инженера-химика в городе Ханты-Мансийске, очень переживает за окружающую среду, поэтому решила присоединиться к «Жасыл ел». Для неё это отличная возможность не только заработать, но и внести свой вклад в развитие экологии.

Оксана Сартина, боец МТО «Жасыл ел»:

— Устроилась на работу для себя. Мы здесь проводим прополки, поливаем ёлочки, собираем семена, тем самым помогая обогатиться природе. Работать не сложно, на природе и свежем воздухе очень даже легко.

В этом году отряды «Жасыл ел» насчитывают более 400 североказахстанцев в возрасте от 16 до 28 лет, большая часть из них работает в лесных хозяйствах региона.

Айгерим Муканова