413 семей переселенцев планируют принять в СКО в 2020 году

Семья Рахматуллаевых еще год назад жила в Алматинской области в городе Каскелене. О программе переселения и гостеприимстве жителей СКО Владимир со своей супругой узнал от знакомого, который переехал в этот регион. Не долго думая, тоже решил сменить адрес проживания. И так Рахматуллаевы оказались в Аккайынском районе, селе Смироново. Получили субсидии в размере 530 тысяч тенге.

Владимир Рахматуллаев, житель с.Смирново, Аккайынский район.

-В прошлом году, в июне месяце, мы сюда уже переехали полностью. Нам здесь очень сильно понравилось. Природа, чистый воздух, то же самое, как и алматинский воздух практически. В Алматинской области были горы, конечно, в горах ходили, гуляли. Здесь чуть-чуть гор нам не хватает.

Всего в 2019 году Аккайынский район принял 52 семьи. Это около 190 человек. Большая часть из них живёт в райцентре. Дома переселенцам предоставляются в аренду. В среднем, они выплачивают около 6 тысяч тенге ежемесячно.

Ерлан Байтенов — ассистент центра занятости Аккайынского района

— 52 дома в этом году планируется построить. Так же прибывает население. На этот год у нас план установлен 29 семей, 130 человек. На сегодняшний день уже прибыло 18 семей. Количество 66 человек. Также есть желающие, которые буквально на днях планируют уже выехать, будем уже располагать в нашем районе.

Обязательным условием для переселенцев является трудоустройство. Владимир Рахматуллаев устроился в центре занятости ассистентом, а вот его супруга, Индира Урдабаева стала преподавать английский язык в местной школе.

Анастасия Остертак