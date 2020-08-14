В СКО ребёнок выпал из окна четвертого этажа и разбился

Трагедия произошла в селе Саумалколь Айыртауского района. В квартире находились мама и двухлетний малыш. Чтобы включить мультики на ноутбуке, они искали зарядное устройство. Мальчик нашёл его на подоконнике. Залез туда, чтобы достать и облокотился на москитную сетку.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Ребёнок выпал из окна 2017 года рождения. Из окна 4 этажа пятиэтажного дома. Вызванной скорой помощью была констатирована смерть ребёнка.

14 августа малышу исполнилось бы три года. В 2020-м это первый случай выпадения детей из окон. В прошлом году таких несчастных случаев было 4. Трое погибли. Один малыш, который выпал из окна 5 этажа, выжил, но получил серьёзные травмы. Чаще всего, говорят спасатели, дети думают, что москитная сетка — надёжная опора и облокачиваются на неё.

Игорь Жуков, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Нужно на москитные сетки устанавливать соответствующую защиту. Не оставлять без присмотра ребёнка, особенно играющего близ окон, балконов, стеклянных дверей.

А ещё спасатели советуют устанавливать на окна блокираторы или ручки-замки. Так ребенок не сможет открыть его самостоятельно. С начала года в Казахстане уже больше 85 детей выпали из окон. В основном их возраст от года до 5 лет.

Айгерим Мукашева