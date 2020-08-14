В Петропавловске паспорта готовности к зимнему периоду получили 440 домов

В этой многоэтажке по адресу Театральная, 47 новыми будут не только фасад и кровля. В порядок приводят инженерные сети и индивидуальные тепловые пункты. По словам председателя Людмилы Шилкиной, готовность к отопительному сезону не вызывает никаких сомнений у тепловиков. Все работы идут своевременно.

Людмила Шилкина, председатель ПК «Северный»:

— У нас подготовка к зиме начинается с мая. То есть, это не только промывка и опрессовка. Жители у себя в квартирах промывали батареи, кто-то менял вентиля на батареях. Мы поставили семь счётчиков. У нас тепловой счетчик стоит на каждом подъезде, поэтому экономия по теплу хорошая.

К зиме готовы и жильцы дома по улице Интернациональной, 24. За лето в пятиэтажке заменили кровлю, установили тепловой счетчик. За счет собственников квартир приобрели новый бойлер.

Гульнар Карибаева, председатель КСК «Буратино»:

— В общей сложности бойлер обошелся в 1,5 млн. Собрали деньги. Как видите, сейчас стоит новый бойлер. Сейчас проблем с горячей водой нет. Всегда есть горячая вода. Это была одна из основных проблем, которая требовала внимания.

В городе больше тысячи многоэтажных жилых домов. У тех, кто еще не подготовился к отопительному сезону, время еще есть, но, стоит поторопиться.

Сергей Худяков- член общественного совета г.Петропавловска:

— Обратитесь к своим председателям, поинтересуйтесь, как именно в вашем доме проходит летний ремонт, каким образом идет подготовка к зиме, все ли у вас в порядке? Еще не поздно исправить то, что накопилось за зимний период.

Наряду с КСК без дела не сидят и сами коммунальщики. Тепловики проводят масштабную ремонтную кампанию. Специалисты уже заменили 8 км тепловых сетей, отремонтировали оборудование на 33-х насосных станциях, обновили запорную арматуру и восстановили почти 3 тыс кв. метров асфальтного покрытия.

Всего в этом сезоне планируется заменить 14 км теплосетей, треть из которых — магистральные и 9 км — распределительные.

Виталий Холоша, главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»:

— Также в этом году ведутся работы на трех реконструированных участках в рамках инвестпрограммы. Денежные средства, которые были выделены, это Европейский банк реконструкции и развития, а также собственные средства.

На ремонт теплосетей и оборудования в этом году в товариществе направят полмиллиарда тенге. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. После того, как тепло поступит в дома петропавловцев, будут вестись только аварийно-восстановительные работы, которые никак не отразятся на качестве предоставляемых услуг, — заверили на предприятии.