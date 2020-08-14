В городской классической гимназии готовы встречать первоклассников

Городская классическая гимназия имени Сафуана Шаймерденова пустует без малого шесть месяцев. После длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции в учебном заведении готовятся встречать учащихся. Условия пандемии выдвигают новые требования к мерам санитарной безопасности. С этим здесь поработали с опережением.

Культай Муканова, директор городской классической гимназии им. С.Шаймереденова:

— Все меры санитарной безопасности предусмотрены. После того как учащийся войдет в школу, ему предстоит обработать руки санитайзером. Далее наш медицинский работник измерит температуру и выдаст каждому медицинские маски. Установлена квасцевальная лампа. Поэтому могу с уверенностью сказать, что к встрече с учениками мы готовы.

Учебу в традиционном формате — за партами продолжат учащиеся только начальных классов. Остальных ждет удаленное обучение.

Культай Муканова, директор городской классической гимназии им. С. Шаймереденова:

— В этом году 200 учеников пойдут в 1-4 классы. Но в связи с пандемией 20 из них продолжат обучение дистанционно. Этот кабинет предназначен для первоклашек. Находится он на первом этаже. Между учениками будет соблюдена дистанция 1,5 метра. За каждой партой будет сидеть один ученик. Помимо этого, класса есть еще 16 дежурных классов. В одном кабинете количество учащихся не будет превышать 15 человек.

Старшеклассники начнут свой учебный год дома. Обучение школьников пройдет через портал «Microsoft teams». Что касается технического обеспечения, то в первую очередь особое внимание уделят детям из малообеспеченных семей. Им выдадут ноутбуки.

Культай Муканова, директор городской классической гимназии им. С. Шаймереденова:

— Мы будем созваниваться с родителями, осведомлять их. Школа всегда будет идти навстречу к своим ученикам. В этом году выделили 32 ноутбука семьям, которые в этом нуждались. В каждом доме есть интернет. При возникновении какой-либо проблемы мы сразу постараемся ее решить.

Педагоги готовы к любому развитию ситуации, — поделилась директор. И не без причины. По последним данным министерства образования и науки, формат дистанционно применят лишь в начале учебного года. В дальнейшем, в зависимости от устойчивого снижения уровня заболеваемости населения, будет осуществляться постепенный переход школ к комбинированной и штатной формам обучения.

Жанель Бисенбаева