В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения писателя Сабита Муканова

Культура

20:22 14 Августа 2020

На связи с участниками онлайн-встречи был автор книги. По его словам, произведения Сабита Муканова оставили неизгладимый след в казахской литературе. Считает, что о работах писателя-академика должен знать каждый, ведь они остаются актуальными и сегодня.

Поддерживает его в этом и директор столичного филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы. Специально на презентацию новой книги он приехал из Нур-Султана.

Даулеткерей Капулы, директор филиала Союза писателей Казахстана, г.Нур-Султан:

— На издание книги спонсорскую помощь выделил бизнесмен из СКО Жомарт Омаров, который небезразличен к развитию национальной культуры. Мы ее выпустили тиражом в 500 экземпляров. 20 штук принесли с собой, чтобы оставить в библиотеке имени Сабита Муканова.

 

 

Анастасия Остертак

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