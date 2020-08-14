С начала года в СК завели 12 уголовных дел по факту браконьерства

Алишер Ашимов, корреспондент:

— С начала года полицейские зарегистрировали почти 660 правонарушений природоохранного законодательства. Больше всего их, это 57%, — по линии животного мира. Браконьерам не жалко природу родного края, они отстреливают много редких видов животных.

Самир Рахматуллин, инспектор группы природоохранной полиции управления местной полицейской службы:

— Так, с начала года заведено 12 уголовных дел. Изъято 21 туша сибирской косули, 2 туши марала, 3 — лебедя-скакуна. Причиненный ущерб государству составил свыше 13 млн. тенге. Согласно приказу, в области разрешается производство охоты на зверя и птицу, не занесенных в Красную книгу РК.

Раскрытие и профилактика экологических преступлений, выявление нарушений правил охоты и рыболовства — это главные задачи совместных рейдов природоохранных полицейских и работников охотхозяйств. На территории региона более 2 тысяч озер, более 330 из которых арендованы.

На них можно рыбачить только при наличии разрешительных документов. Этим часто пренебрегают рыболовы. Что касается любителей охоты, то для проведения досуга им необходимо ознакомиться с порядком производства охоты в новом сезоне.

Он изложен в приказе руководителя областной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Стражи порядка напоминают, что охотиться можно только при наличии разрешительных документов на территории охотхозяйств, их в области 37.

Алишер Ашимов