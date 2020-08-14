С 17 августа в РК возобновляется работа ТД, салонов красоты и ряд других объектов

Им запрещают, а они всё равно нарушают. После повторно введенного режима карантина 20 июля в стране усилили ограничительные меры. За это время в полицейские вместе с санитарными врачами проверили 364 объекта сферы услуг, а также работу общественного транспорта. В результате пресекли почти 250 различных фактов незаконной деятельности.

Сагындык Темиреев, заместитель начальника УП г.Петропавловска:

— В объектах общественного питания выявили 13 нарушений, в маршрутках и такси- 18. Незаконно проводилась 1 свадьба. Провели рейды на рынках, в торговых домах, аптеках, банях и зоны отдыха, где выявили 13 правонарушений. 37 нарушений пришлось на магазины и по одному на квартирное бюро и лотерейный клуб. За нахождение на улице без масок привлечены к ответственности 64 человека.

Список правонарушений можно продолжать. Однако, специалисты говорят, такие жесткие меры дают свои плоды и позволяют сократить распространение инфекции. Ситуация в области такова: сейчас в СК зарегистрирован 3671 заражённый КВИ, выздоровели 65% . В сутки к медикам поступают не более 30 человек с положительным результатом анализов. До режима карантина это число достигало отметки в 150-200 человек в день.

Абай Альжанов корреспондент:

— Эпидобстановка в стране стабилизировалась. Об этом говорят цифры. Поэтому с 17 августа в стране ожидается послабление карантина. Возобновляется работа торговых домов, салонов красоты, фитнес-центров без бассейнов, детских кабинеты коррекции и образовательных центров. В этот список также вошли дежурные группы детских садов и аттракционы на открытом воздухе.

Несмотря на смягчение карантина, в регионе в эти выходные, по-прежнему сохраняется локдаун.

Асет Жуматаев, руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Петропавловска:

— Будет приостановлено функционирование объектов торговли. Объекты питания могут реализовывать свои продукты посредством доставки и выноса. Разрешена деятельность объектов торговли лекарственных препаратов, продуктов питания, реализация сельхозтехники. Приостанавливают работу рынки в эти выходные, кроме объектов оптовой торговли продуктов питания.

Североказахстанцам остается надеяться, что пандемия коронавируса в скором пойдёт на существенный спад. И тогда, все смогут вернуться в привычное русло. Главное — не забывать о соблюдении необходимых мер безопасности.

Абай Альжанов