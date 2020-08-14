Полицейские пресекли факт контрабанды наркотиков в особо крупном размере

В районе М. Жумабаева 53-летний россиянин на личном авто в состоянии наркотического опьянения пытался провести через границу почти 400 граммов гашиша. Правонарушение стражи порядка выявили во время пятидневного республиканского оперативно-профилактического мероприятия.

Сейчас идет досудебное расследование. Нарушитель закона в лучшем случае может лишиться свободы на срок от 15 до 20 лет, в худшем ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Всего с начала года из незаконного оборота полицейские изъяли 226 кг различных наркотических средств.

Дарья Пышмынцева