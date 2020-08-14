52 семьи из трудоизбыточных регионов и столицы прибудут в Айыртауский р-н

Уютный дом, большой двор, свой огород, а ещё стабильный доход. Семья Шариповых хоть и переехала в нашу область меньше года назад, уже отлично освоилась. В СК они влюбились с первого взгляда. В августе прошлого года приехали в гости к родственникам и захотели остаться здесь. Решиться на переезд помогла программа по переселению казахстанцев из трудоизбыточных регионов.

Хорлан Шарипова, жительница с.Саумалколя, Айыртауский район:

— Сразу пошли в центр занятости. Узнали все подробности и сразу документы оставили. Потом уехали в Тараз 30 августа. А через 15 дней уже обратно сюда приехали. Жили в аренде, пока делали документы.

И пока строилось жильё. Ждать долго не пришлось. Новый год семья Шариповых встретила в просторном, тёплом доме. Об этом супруги Данияр и Хорлан мечтали давно. На юге земельный участок был семье не по карману. Построить дом в Таразе — удовольствие очень дорогое, вспоминают супруги.

А здесь они платят аренду за дом, через несколько лет смогут выкупить по остаточной стоимости. Так и планируют сделать. Тем более что бизнес Хорлан набирает обороты в Айыртауском районе. Женщина готовит на заказ сладости, выпечку, горячие блюда. В общем, всё, что душа клиента пожелает.

Хорлан Шарипова, жительница с.Саумалколя, Айыртауский район:

— Люди здесь любят пироги: сладкие, мясные, даже овощные. Просили даже рыбные. Здесь на пирогах, в общем, бизнес. Сейчас выпечка идёт дома. В планах — взять кредит, чтобы открыть бизнес. Арендовать или построить. Вообще хочу кондитерскую открыть.

В общем, планирует посвятить себя любимому делу. Создаёт кулинарные шедевры Хорлан с детства. Помогала маме на кухне. После своё увлечение превратила в бизнес. Также планирует поступить и Данияр. Хочет открыть столярный цех. Переехать в нашу область из трудоизбыточной и заняться любимым делом может каждый.

В Айыртауском районе в этом году переселенцам выдали 19 грантов в размере около полумиллиона тенге. Всего же прибыло 25 семей. Ждут ещё почти столько же. Для решивших сменить географическое положение в районе построят 52 дома, 23 из них — в Саумалколе.

Нурболат Галымов, директор центра занятости Айыртауского района:

— В дальнейшем мы трудоустраиваем этих людей. Подбираем людей с рабочими специальностями: сварщики, электрики, ветеринары, механизаторы. То есть рабочие руки, которые нужны в данный момент району.

Трудоустройство, к слову, обязательное условие для переселенцев. Приехать и сидеть без дела в тёплом доме не получится. Тем более, квадратные метры предоставляются в аренду. Но тех, кто не боится работы, ждут стабильная зарплата, дом и льготы. Одна из них — субсидии на переезд. Каждый переселенец получает 35 МРП. Это почти 93 тысячи тенге.

Айгерим Мукашева