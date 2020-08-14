16 августа в Казахстане отметят День спорта

Александр Винокуров, Жанат Жакиянов, Алексей Луценко, Маргарита Мукашева, Нуркожа Кайпанов. Имена наших земляков известны не только в стране, но и за ее пределами. Ольга Вернер — мастер спорта Казахстана по многоборью. За ее плечами десятки республиканских, мировых чемпионатов, а ещё сотня медалей и наград. Накануне профессионального праздника она получила почётную грамоту от главы региона Кумара Аксакалова.

Ольга Вернер, мастер спорта РК по многоборью:

— Президентским многоборьем занимаюсь 18 лет. С того момента, как поступила в СКГУ. До сих пор тренируюсь, в строю. Этот год был действительно сложным. Было много ограничений, не смогли выехать на международные старты, успели поучаствовать в 2 республиканских соревнованиях. В преддверии нашего праздника хочу пожелать спортсменам не унывать и продолжать тренироваться, скоро все закончится, и начнутся все старты.

Поздравления от коллег принимает заслуженный мастер спорта Жамбыл Тасеменов.

Жамбыл Тасеменов, почётный мастер спорта СССР:

— Какие слова напутствия дадите молодежи? Для молодежи создаются хорошие условия. Им нужно только заниматься, потеть, тренироваться, совершенствовать мастерство. Я благодарен акиму и его команде, что уделяется огромное внимание спорту. Спорт- это здоровье нации.

Достигать небывалых высот нашим землякам помогают рвение, упорство, трудолюбие и, конечно же, развитая спортивная инфраструктура. В этом году в шести районах строят физкультурно-оздоровительные комплексы. Приводят в порядок и действующие спортивные объекты. .

Сергей Мелехов, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— В период пандемии ремонтные работы не останавливались. В этом году на ремонты по программам «Енбек» выделили 422 млн тенге на сферу спорта, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. Мы ни в коем случае не опускаем руки, тренируемся, готовимся. Уже есть информация, что осенью начнутся соревнования.

В нашей области спортом занимаются 176 тысяч человек, на профессиональном уровне — более 14 тысяч. Их количество ежегодно растет.

Абай Альжанов