В Тайыншинском районе этой осенью откроют новый ФОК

Май-июнь 2020-го. Кумар Аксакалов посещает районы области. Знакомится с тем, как в них, преображаются села с людьми, они делают их краше, а еще с планами, воплощение которых нужно для этого же. Ремонт дорог, социальных объектов, строительство спортивных. В 2020-м последним уделили в регионе особое внимание. Сильная комбинация из стадиона, ФОКа и хоккейного корта — пилотный проект для районов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вот это будет везде, во всех районных центрах, тогда мы будем проводить полноценные чемпионаты по хоккею, по футболу.

Спортивный объект в райцентре Тайыншинского в лучах солнца не узнать. И дело даже не в погоде, а в каркасе ФОКА, который теперь можно разглядеть и представить, что будет внутри. Придя сюда, спорт полюбят даже самые ярые его противники. Такую задачу перед собой, а затем и подрядчиком, ставили проектировщики объекта.

Маулитбек Есмуканов, начальник участка ТОО «Байсын А»:

— Спортзал, волейбольные и баскетбольные площадки, плюс 160 посадочных мест. Также в ФОКе предусмотрены залы для йоги, бокса и борьбы. Здесь предусмотрены душевые кабины. Все условия, тренерская, кабинет директора, обслуживающий персонал в составе 11-ти человек, наружное благоустройство.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Территорию под масштабный спортивный проект выделили приличную, речь идет о гектаре земли. Пространство, его здесь много, будут использовать рационально. Свободных мест не оставят. Например, позади меня, где сейчас расположились груды земли, будет территория отдыха, но активного. С велодорожками и тренажерами. Возможность сделать перерыв от физических нагрузок тоже будет, для этого поставят беседки.

Это планы. А, что уже сделано? Подрядчик, не стал тянуть до последнего и уже решил вопрос с подведением коммуникаций. Вода, канализация, тепло. В день сдачи объекта вопросов, связанных с ними, не возникнет. Меж тем, в городе, особенно во время строительства многоэтажек, такие проблемы не редкость. Как и отставания по графику. Датой сдачи здесь выбрали октябрь 2020-го .

Маулитбек Есмуканов, начальник участка ТОО «Байсын А»:

— Трудятся на сегодняшний день у нас 18 человек — это специалисты, плюс подсобные рабочие. В общей сложности 35 человек у нас на объекте работают периодами, при необходимости из отдела социальной защиты присылают людей и мы с ними работаем. С материалами проблем нет, обеспечение нормальное. У нас предусмотрено 90% казахстанского содержания и мы это выполняем.

Со временем выполнят и план на перспективу. Речь идет о хоккейном корте. Сделают все по уму, попасть в него можно будет через теплый переход.

Дарья Пышмынцева