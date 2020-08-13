В СК до 30 октября планируют завершить все ремонтные работы дорог

Наши местные дороги — это боль автовладельцев. И, кажется, сколько ни вкладывай, чтобы их залатать, всё будет мало. Миллиарды в отечественной валюте двигают проблему с места всего на несколько процентов. 30, добавим к ним 9 нулей. Итог — сумма которую вложили в ремонт дорог в прошлом году. В 2020-м она стала еще больше и достигла почти 40 млрд. Что они изменят, станет понятно, только осенью.

Максат Баяхмет, и.о руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— На сегодняшний день у нас охвачено ремонтами более тыс. км автодорог и улиц населенных пунктов. По области у нас завершены работы более 60%, основные завершены, перешли к дорогостоящим работам, как покрытие асфальтобетона. Их планируют завершить до 30 октября.

На проверках долго останавливаться не будем. О тех, кто их проводит и как часто, мы рассказываем практически в каждом материале, который посвящен ремонту дорог. Куда интереснее способы борьбы с недобросовестными подрядчиками.

Максат Баяхмет, и.о руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— В текущем году у нас ведутся судебные разбирательства с двумя компаниями, по некачественно выполненным работам в 2019-м году. Это участки Кайранколь-Пресновка, и еще одном областного значения. К подрядным организациям был выдвинут иск по принудительному устранению на данных участках. В случае их неустранения компания будет зачислена в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Они лишатся лицензии на проведение работ.

Суд — крайняя мера. Прежде подрядчиков, как маленьких непослушных детей, вежливо уговаривают исправить некачественный результат своего труда. Таков государственный механизм. Не доведенный до ума ремонт на участке дороги Астраханка — Смирново, подходит под вышеописанное, правда, там, по словам Максата Баяхметова, с подрядчиком сейчас идут напряженные переговоры.

Максат Баяхмет, и.о руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Необходимо произвести укрепление обочины и тем самым, разметкой обозначить места для проезжей части, остановки транспортных средств. Подрядная организация устранит дефект до конца этого месяца. После завершения работ по укреплению обочин, данные дефекты или визуальная неровность не будет видна.

Зачем ремонтировать там, где визуальных дефектов нет? Частый вопрос североказахстанцев. Ответ курирующего управления — такие работы, как правило, плановые и помогают в последующем избежать больших финансовых вложений.

Дарья Пышмынцева