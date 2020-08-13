В Петропавловске установлены 410 видеокамер

Профилактика преступлений, розыск людей по приметам. Свыше 1300 камер видеонаблюдения ежедневно помогают полицейским бороться с криминалом, пресекать правонарушения, а также обеспечивать дорожную безопасность.

410 из них — установлены в Петропавловске. С помощью цифровых помощников фиксируются десятки инцидентов. Видеоматериал хранится на серверах Департамента полиции в течение месяца. Только в областном центре с начала года стражи порядка выявили 9092 правонарушения.

Кроме того, за аналогичный период на горячую линию «102» сотрудникам правоохранительных органов поступило 83 тысячи звонков от североказахстанцев.

Асель Жумабаева, старший инспектор группы управления силами и средствами Центра оперативного Управления полиции г.Петропавловска:

— С помощью видеокамер зафиксировано более 9 тысяч административных правонарушений, в основном — нарушения Правил дорожного движения. Также с помощью камер внешнего видеонаблюдения Центра оперативного управления было выявлено 108 преступлений.

Абай Альжанов