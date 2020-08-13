В Петропавловске на ул.Потанина идет масштабная реконструкция

Жители старых домов искренне любят свою улицу и рады, что ее благоустраивают. Неравнодушные петропавловцы проект реконструкции своего дома изучали вместе с подрядчиками. Инициативных жителей, как оказалось, здесь много. Евгения Улитина одна из них. Новый облик родной улицы оценила.

Евгения Улитина, жительница г.Петропавловска:

— Сейчас в Подгоре у нас проделана очень большая работа. Настолько облагородили наш район, наш въезд в город. Во-первых, покрасили дома, сделали на многих домах, в том числе и на нашем доме, новую крышу. Подвели фундаменты. Посадили прекрасные деревья. Сколько сделано декоративных построек, колодец, мельница, скамейки. Даже негде выйти с ребенком погулять. Вот здесь будет стоять прекрасная детская площадка.

Пришлась по душе идея построить здесь новую детскую площадку, реконструировать фасады домов и семье Айткуловых. Одни старожилы в этом районе областного центра, проживают на улице Потанина больше 20 лет.

Нургуль Айткулова, жительница г.Петропавловска:

— Наш дом благоустраивают. Вот сделали стоун хаус. И в данный момент сейчас перекрывают крышу. Все действия были согласованы с руководством. У нас даже спрашивали, какого цвета мы хотим себе крышу. Сейчас мы знаем, что здесь будет детская площадка. Огромную благодарность хотелось бы выразить акиму области, города и администрации.

При благоустройстве улицы проектировщики руководствовались ее историческим значением. Она свидетель развития города не менее пары столетий. Это северные ворота Петропавловска. И здесь он берет свое начало. Купцы, ремесленники и крестьяне строили свои дома на Потанина. Район можно считать музеем под открытом небом. Ведь такое количество свидетельств деревянного зодчества в Подгорье — большая редкость.

Жанат Баумусенов, заведующий отделом КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» СКО:

— Улица Потанина имеет очень большую историю. Она была основана практически в тот же год, что и крепость. И первоначально ее называли Станичной. В 24 году ее переименовали в улицу имени Крупской. И уже в современный период в 1999 году улица получила название имени Григория Потанина.

Это наш земляк и знаменитый путешественник, этнограф. Григорием Потаниным были собраны ценные материалы по культуре, быту и народному творчеству, истории эпоса народов, населяющих Сибирь, Центральную Азию и Китай. По проекту улицу оформят в старорусском стиле. Соответствующий облик получит сотня домов.