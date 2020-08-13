В этом году капитальный ремонт пройдет в 107 учебных заведениях области

Советской средней школе им. Уфы Мендыбаевича Ахмедсафина уже 50 лет. И за это время здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Но с прошлого года учебное заведение стало приобретать новый вид. Тогда заменили отопительную систему и оконные блоки.

А уже в этом году приступили к обновлению интерната, актового и спортивного залов. Последний особенно нуждается в ремонте, там напольное покрытие совсем пришло в негодность. Пока его застелили новыми досками, затем покроют ДСП. А вот потолок и стены уже сделали.

Зауреш Сагандыкова, и.о директора Советской средней школы имени У.М. Ахмедсафина:

— Подрядчик ТОО «Байсын-А» Акмолинская область, г. Кокшетау. Сумма договора 19716,6 тенге. Срок договора заканчивается 16 августа. Виды работ в интернате — это вытяжка стен, потолка, положили линолеум, замена двери. Актовый зал, вытяжка стен и потолка. Также в виде спонсорской помощи они установили теплые туалеты.

Параллельно здесь делают текущий ремонт в кабинетах, красят полы и белят стены. Помимо этого, школа реализовала еще один проект на сумму 10 млн тенге. Теперь во дворе есть футбольное поле с искусственным покрытием. Новость о том, что его установят, особенно порадовала учителя физкультуры Дениса Ткаченко.

Дениса Ткаченко, учитель физкультуры Советской средней школы имени У.М. Ахмедсафина:

— В нашей школе есть 2 секции — это настольный теннис , младшие старшие классы и волейбол, младшая группа. А в этом году, скорее всего, откроем секцию по фудзалу. Футбольное поле нам построили. Дети очень жали у меня даже спрашивали, когда это произойдет, в каком году. И это совершилось, мы очень рады.

В школе обучается более 100 детей. Теперь для них и педагогов будут созданы все условия. Всего в этом году капитально отремонтируют 107 учебных заведений области. В прошлом же году в регионе обновили 142 объекта образования.

Анастасия Остертак