Плановую госпитализацию возобновили и многие столкнулись с проблемой

Пробный период. С января по апрель все казахстанцы считались условно застрахованными. После из-за пандемии этот период продлили до 1 июля. Итого у жителей страны было полгода, чтобы почувствовать все преимущества социального медстрахования. Но вот пробный период закончился.

Время платить по счетам. Но некоторым платить оказалось нечем. Те, кто не делал отчисления, сейчас приходят в медучреждение, но получают лишь гарантированный пакет. То есть в экстренной, скорой, неотложной помощи им, конечно же, не откажут, их примет участковый и даже минимальный набор анализов доступен.

А за всё остальное придётся заплатить. Это из-за того, что человек в ОСМС не имеет статус застрахованного. Чтобы не быть таковым, необходимо сделать отчисления с января по текущий месяц. Если хотя бы за один не уплачено, то пакет социального медстрахования недоступен. Узнать статус можно на портале egov.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— То есть вы смотрите, если у вас не перечислены взносы в каком-то месяце, то, если вы наёмный работник, вы должны обратиться, в первую очередь к своему работодателю и определить причины, почему работодатель не перечислил взносы в данном отчётном периоде. Если вы самозанятый, то вы должны заплатить взносы за истекшие периоды.

Если отчисления есть за все месяцы, но статус не подтверждён, то нужно обратиться по номеру 1406. Случай рассмотрят индивидуально. Много на этот телефон поступает обращений от самозанятых. Для получения 42,5 тысяч тенге, большинство в апреле и мае внесли единый совокупный платёж. Один или два раза.

Но при этом считают, что пакет ОСМС им доступен на год вперед. Это не так. Система расценивает их как должников. Что делать? Нужно платить взносы за пропущенные месяцы в размере 2125 тенге. Главное, делать это отдельными платежами, указывая период. Но есть и категории, которые из-за потери доходов во время пандемии, освобождены от уплаты.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Субъектов МСБ 29 видов деятельности, которые определены Правительством, в которые как раз входит работа салонов красоты, фитнес-клубов, общепита. У нас таких 16 389 субъектов. Все они утверждены, есть перечень и их юридические данные. Размещены на сайте госдоходов. Работники этих субъектов освобождены от взносов до 1 октября.

Ещё один популярный вопрос задают те, кто в отпуске дольше 30 дней. К примеру, медики или педагоги. Рассмотрим такой сценарий, учитель вышел в отпуск в конце мая. Получил отпускные. А работодатель отчисления за июнь и июль сделал разом, указав месяц — май.

Лариса Гордеева, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Работник сразу же автоматом на июнь и июль остается без взносов: пенсионных, социальных, медстрахования. Такого не должно быть. В налоговом законодательстве и наших подзаконных актах написано, что за каждый отчётный период работодатель должен делить. Потому что отпускные начисляются за каждый отчётный период. Точно также в назначении платежа и перечисление должно быть раздельно. Это за май, это за отпускные июня, эта сумма за отпускные июля.

В общем, надо делать отчисления каждый месяц и проблем не будет. Единственное, некоторые узкие специалисты в нашей области дефицит. И в поликлинике его может попросту не быть. Но отказывать медучреждение не имеет права. Она должна заключить договор с организацией, где нужный врач есть, и выдать направление. Участник ОСМС эту услугу получит бесплатно.

Айгерим Мукашева