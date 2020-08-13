Новые монеты выпускает Национальный банк Республики Казахстан

Монеты выполнены в серебре, мельхиоре и нейзильбере. На реверсе портрет казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а также стилизованное изображение чернильницы и пера. Выпустили только два вида номиналом 500 и 100 тенге. Всего порядка 85 тысяч штук.

Александр Афанасьев, заведующий кассой СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— 10 августа 2020 года НБ РК были выпущены в обращение коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди. Монеты выпущены ограниченным тиражом. Монета из серебра весом 31,1 гр выпущена тиражом 1500 штук. Реализации монеты из серебра будет составлять 10 000 тенге за одну монету. Монета из сплава мельхиор весом 15 гр выпущена тиражом 8 000 шт. Монеты из сплава нейзельбера весом 11,17 гр выпущена тиражом 75 000 шт.

Как сообщили в областном филиале Национального банка, срок выпуска монет в обращение будет известен после отмены режима карантина.