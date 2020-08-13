Ливнёвки Петропавловска забиты мусором

Жаркие, ясные дни лета в регионе сменились пасмурной погодой. В среду из-за проливного дождя на окраинах и центральных улицах Петропавловска появились большие лужи. Затопило дороги, тротуары, а где-то и дворы жилых домов. Это доставляло большие неудобства горожанам.

Петропавловцы:

— В нашем дворе нормальная обстановка, а в соседнем — лужи, не пройти. Везде лужи, о чем здесь можно говорить?

— Здесь, кажется, нет. Я на автобусе езжу, не хожу пешком.

Ливневые канализации были не в состоянии справиться с прибывшей водой. Коммунальщики говорят, виной тому мусор, которые жители беспечно выбрасывают в водостоки. Сейчас аварийные бригады уже устраняют эту проблему. Их в городе трудятся 6. Откачали более 700 кубометров воды.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В единую службу поддержки Ikomek поступило 6 заявок, которые были своевременно отработаны. Коммунальные службы отработали до поздней ночи. Всего по городу протяженность ливневых канализаций составляет 92 км. Из них 44-открытые ливнёвки. Хотелось бы призвать жителей относиться бережно к ливневым канализациям.

Чтобы улицы областного центра не подвергались подтоплению, коммунальщики активно ведут работы по его благоустройству. В прошлом году начали строительство новых ливнёвок по улицам Украинская и Панфилова в Рабочем поселке. Их общая протяженность составит 12 с половиной километров. А еще в 2020-ом завершат возведение сетей на улице Потатина.

Абай Альжанов